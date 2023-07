Las plantillas de Urbaser de Vilagarcía y Ribeira se movilizan por el convenio

Apenas dos meses de que Urbaser cogiese las riendas del servicio de limpieza y recogida de basura en Vilagarcía la plantilla de trabajadores ha iniciado un calendario de movilizaciones. Lo hacen con el objetivo de reclamar un convenio “digno”, que garantice una subida salarial mínima de un 4 % y unas condiciones que no ven mejoradas en la capital arousana desde el año 2021. Los trabajadores –más de 60– se concentraron a las puertas del Concello para reclamar no solo movimientos por parte de la empresa, sino también de la propia administración local, a la que consideran una parte responsable de la situación. Y es que, de hecho, Urbaser también arrastra conflictos laborales con sus trabajadores en otras ciudades en las que opera como son Santiago o, más cerca, Ribeira. De hecho en este municipio de O Barbanza está convocada una huelga indefinida a partir del día 20 si comité de empresa y patronal no llegan a un acuerdo antes. Una convocatoria de huelga que llega a las puertas de la Festa da Dorna y de las fiestas del verano, con un incremento poblacional importante en la capital barbanzana.



“Esta é unha empresa que leva no seu ADN a conflitividade laboral á hora de negociar convenios”, explicaban miembros del comité de empresa de Vilagarcía. Señalan que los responsables no están solo en Urbaser, dado que el retraso en la elaboración de los pliegos y la adjudicación del contrato en la ciudad por parte del Concello motivó que “en pleno proceso non se puidese negociar ningún convenio”. De hecho apuntan a que la pérdida de poder adquisitivo todos estos años es de un 18 %.



Los trabajadores exponen que “dende a empresa son boas palabas de que aínda están comezando co servizo, que teñamos paciencia, pero o certo é que estamos fartos e o convenio hai que negocialo xa”. De hecho no descartan adoptar medidas más drásticas si las negociaciones se dilatan. En principio tienen convocada otra concentración a las puertas del Concello el próximo viernes a las dos menos cuarto.



El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y alguno de sus concejales bajaron a hablar con representantes sindicales en la concentración para señalarles que la empresa se comprometió a reunirse con el comité de empresa el próximo lunes. Desde el gobierno local incidieron en que que se cumplan los derechos laborales de la plantilla es uno de sus objetivos, de ahí que se ofreciesen a actuar de mediadores.