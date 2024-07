La playa de Bamio acoge la primera romería “Lombos da Ulla” con música en directo y toques reivindicativos

Pasárselo bien y reivindicar no son cosas incompatibles y eso es precisamente lo que pensaron los colectivos que el sábado organizan la primera edición de la romería “Lombos da Ulla”. La propuesta nace con el objetivo de poner en valor uno de los espacios más bonitos y destacados de esta parroquia vilagarciana, la playa de O Campanario, y también de crear un espacio de intercambio de música, diversión y toques de reivindicación.



Los promotores son la Asociación Cultural Galicia Fermosa y la Asociación de Mulleres Rurais de Bamio. Las dos partes se han aliado para crear un ambiente que será el de pura romería tradicional en el arenal de O Campanario. “Empezará sobre as doce do mediodía e pedímoslle á xente que traia a súa comida, como as romerías de antaño”, explica Pablo Vidal desde Galicia Fermosa. A lo largo de la jornada irán participando agrupaciones musicales de los dos márgenes del río Ulla porque, tal y como explicaron desde las Mulleres Rurais de Bamio, la comunicación entre la parroquia vilagarciana y el lugar de Leiro (en Rianxo) era constante en décadas pasadas. “Tanto a nivel de actividade mariñeira e marisqueira, coas embarcacións cargadas de berberecho, como polos louceiros de Bamio, dado que precisamente por esta praia é por donde entraban os barros que se precisaban”, explican desde el colectivo de mujeres.



Así pues, a partir del mediodía, irán desfilando por la playa de Bamio formaciones como A Queimada, Mar de Arousa, Aires do Río Vello, el Grupo Vocal Galicia Fermosa, Deby Silva, Clara Pino y Pablo Vidal y Factoría de Subsistencia, del polifacético Josito Porto. “Non descartamos que haxa ademais algunha actuación espontánea”, declaró Pablo Vidal. Al final de la jornada se proyectarán dos documentales sobre la incidencia de proyectos como el de la Mina de Touro o la macrocelulosa Altri en las aguas de la Ría de Arousa.



Precisamente sobre estos dos proyectos hablaron los promotores de la romería, señalando que “tamén ten un toque de protesta e reivindicación do que está por vir”. Recordaron que “esta era unha zona, a dos Lombos, moi rica en marisco e algo pasa que agora non é así”. Incidieron en que “por iso calquera incidencia máis pode perxudicar a Ría, que aumente tres grados a auga, por exemplo, é unha barbaridade”, sentenciaron los promotores de la propuesta cultural.