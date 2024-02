El Pleno se compromete a mejoras en la accesibilidad en una sesión plagada de referencias electorales

Puigdemont, la amnistía, Bildu y Tomás Fole se colaron ayer en el Pleno de Vilagarcía. Lo hicieron en una sesión claramente condicionada por las elecciones autonómicas del próximo día 18 en la que solo se debatieron mociones y en la que el mínimo comentario hacía saltar la chispa entre las principales formaciones. “Empezamos esta sesión con enerxía”, auguraba el conservador Juan Andrés Bayón. Y no se equivocó. El debate sobre la aprobación de la Conta Xeral que –en otro momento del año– se despacharía en unos minutos agotó todos los turnos de intervención con cruces de acusaciones sobre el nivel de endeudamiento y sobre la gestión económica de unos y de otros. Al gobierno socialista la oposición le recriminó la falta de ejecución de un elevado porcentaje del Presupuesto municipal, así como el nivel de endeudamiento. El PSOE se defendió con cifras y sacando pecho sobre las inversiones realizadas desde que llegaron al gobierno. El ambiente ya estaba caldeado cuando empezaron a debatirse las mociones.



Mayor accesibilidad

Pese al cruce de reproches políticos todas las formaciones en Ravella se pusieron de acuerdo para aprobar una moción del PP sobre mejoras en accesibilidad y que venía arropada por más de 2.000 firmas ciudadanas. El alcalde, Alberto Varela, reconoció que este mismo asunto había llegado ya al hemiciclo en el año 2017 de la mano de Marea da Vila y que es “moi ambiciosa e non se pode facer a curto prazo e todo dun golpe”. Eso sí, desde el ejecutivo socialista incidieron en que todas las obras nuevas que se realizaron en la ciudad responden a las normativas vigentes en accesibilidad y que –además–al ser muchas de ellas financiadas con fondos europeos hay inspecciones bastante severas por parte de la UE en este sentido.

Aprovechando el sentir de la moción la portavoz del PP, Ana Granja, reclamó que “de una vez” desde el gobierno municipal se pongan a trabajar en la ansiada y anunciada nueva ordenanza de circulación. “Bicicletas o monopatines circulando por zonas peatonales sin control. Cuando una persona es invidente pues no los ve y por eso deberíamos actuar en ese sentido también y cuanto antes”, manifestó.

El debate no estuvo exento de enfrentamientos que resucitaron rencillas del pasado. El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, presentó una moción para exigir el cumplimiento de los acuerdos plenarios. Un texto que vino al hilo de la última sesión en la que el propio alcalde señaló que no se haría una auditoría sobre la iluminación exigida por la mayoría de la Corporación. Fue aquí cuando el PSOE sacó a relucir a Tomás Fole dirigiéndose a Ana Granja. “Non fale vostede de incumprimentos plenarios cando estivo nun goberno co señor Fole que, directamente prohibía mocións”, manifestó la portavoz socialista Tania García. Unas declaraciones que cabrearon a Granja que recordó que “se limitaron las mociones tipo porque muchas no tenían influencia en Vilagarcía, pero a Tomás Fole nunca le asustaron los vecinos que venían a reclamar algo, todo lo contrario”.



La biblioteca y la petición de horarios más amplios por parte de EU para época de exámenes provocó un inesperado rifirrafe entre la nacionalista Rosa Abuín y el izquierdista Juan Fajardo, que llevaba varios plenos picando al Bloque sobre sus apoyos velados al PSOE. “Entren no goberno”, ironizaba Fajardo, a lo que Abuín respondió con un tajante “non nos vai dicir a nós EU o que temos que facer”