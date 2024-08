La población venezolana en Vilagarcía se triplicó en solo tres meses por la situación del país

Los votos del Partido Socialista y del Partido Popular sacaron adelante una moción de los conservadores en la que –entre otras cuestiones– pedían el amparo de la Corporación vilagarciana para que se inste al Gobierno central a apoyar “una transición pacífica hacia la democracia” en Venezuela. Decenas de venezolanos residentes en Vilagarcía y en municipios aledaños se concentraron minutos antes delante del Consistorio para reclamar “libertad” y “transparencia” en las últimas elecciones celebradas en el país.

La portavoz de Hermandad Venezolana Rías Baixas, Olga Pantoja, destacó que la población de venezolana en la capital arousana se triplicó en los últimos tres meses y que ahora esperan una “llegada masiva” por la situación que se está viviendo. “Hay una lucha en las calles y también tememos por nuestras familias que están allá. Es una situación de terror, encarcelados por el solo hecho de tener un meme de Maduro en el móvil. Son presos luchando por su libertad. Es una guerra psicológica, económica y social. España siempre ha sido nuestra tierra madre y por eso queremos su apoyo”.



El presidente de Asovedra, Manuel Osorio, señaló el “fraude electoral” vivido hace un mes en Venezuela y matizó que “no enseñan las actas porque se sienten acorralados porque se les ha descubierto toda la mentira”. Añadió que “llegó la hora de estar del lado de la libertad”.



Alfredo Luis García fue el encargado de representar a los venezolanos en su intervención en el pleno. Incidió en que “la mayoría de la gente ya no cree en la dictadura de Maduro que hasta hace poco los tenía obnubilados” y destacó que la gente en su país “pasa hambre, no hay salud”.



El portavoz del PP, Juan Andrés Bayón, fue el encargado de defender la moción alegando que en Venezuela “llevan un mes de represión, censura y represiones” y apuntó directamente al Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez “por su tibieza en este asunto”. El PSOE –que apoyó la moción conservadora– negó esa tibieza y destacó –en palabras de Alberto Varela– que “tiene que ser el pueblo venezolano el que decida su futuro, por supuesto, pero con transparencia”. Algo que, recordó la portavoz Tania García, “non existe porque se están ocultando as actas, por exemplo”.



BNG y EU

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, anunció su voto contrario a la moción e insistió en que “ao PP non lle importa Venezuela. O único que lle interesa é ter unha oportunidade para atacar ao Goberno”. De hecho recordó que los conservadores se mostraron tibios a la hora de apoyar otras iniciativas que llegaron al Pleno relacionadas con el pueblo palestino o el Sáhara. Fajardo incidió en que “Venezuela non é unha ditadura” e insistió en que su apuesta era por la transparencia y por construir una Venezuela “libre de xugos”. El nacionalista Xabier Rodríguez, por su parte, anunció también su voto en contra y defendió que su postura era que “a resolución dos conflitos nos países se faga sen inxerencias allease a través de formas pacíficas e dialogadas. Non apoiamos inxerencias”.