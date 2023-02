Podemos pide participación ciudadana para el diseño de la zona ganada en O Ramal

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vida lamenta que el gobierno local "desaproveite a oportunidade" de diseñar la renaturalización de la parcela de O Ramal mediante un concurso de ideas, tras un proceso de participación ciudadana. La formación que lidera María de la O Fernández rechaza así que "a veciñanza" no pueda "decidir sobre o futuro dun espazo que pagaron do seu peto".

"A parcela do Ramal custou máis de 1.800.000 euros a Vilagarcía", recuerda la edil morada, que se pregunta por las "presas repentinas do goberno local" y señala su "teima por facer anuncios, agora que faltan pouco máis de tres meses para as eleccións".

Podemos considera que el diseño de este espacio debería favorecer la participación de los vecinos y, posteriormente, materializarse a través de un concurso de ideas. "Isto propiciaría que o espazo se faga acorde coas necesiddes dos veciños e veciñas, que ademais poderían involucrarse de distintas maneiras durante o proceso", asegura Fernández González. La edil morada cree que el equipo de Varela "volve escoller a vía unilateral porque é a que máis lles gusta".

La formación incide en que en O Ramal "están sen resolver moitas incógnitas", como la futura estación marítima, aludiendo así a una respuesta del Gobierno del Estado en la que se califica de "estudio" y no de "proyecto" la propuesta de Gallego Jorreta y hace hincapié en que, en todo caso, habría que adaptarlo a la actual legislación.

"Pedimos transparencia sobre as conversas entre a Autoridade Portuaria e o Concello de Vilagarcía e que non se volvan a omitir cuestións como a cesión de dúas naves aos parquistas", señala María de la O Fernández, que incide en que "o fundamental é que a veciñanza decida".