Podemos pide que se tenga en cuenta a los Bomberos en los proyectos urbanísticos

Podemos reclama una mesa para abordar las quejas del servicio de bomberos, en la que esté presente la concejala de Urbanismo, Paola María, el de Seguridad Cidadá, José María González, y los distintos servicios de emergencias que operan en el municipio, así como los redactores del Plan de Mobilidade. La demanda de los de María de la O Fernández viene motivada por las críticas de los trabajadores del Consorcio Provincial tras el incendio en un bajo de Castelao, que obligó a dejar el camión en la carretera por los pivotes del paso de peatones y las obras de Arcebispo Lago.





“O goberno local, en vez de escoitar as recomendacións e contactar co persoal de Bombeiros, o que fai é contestar en medios con alternativas que inclúen indicacións como as de mover unha exposición, cando este é un servizo que se da en condicións de urxencias nas que o tempo é vital”, señala Fernández, que considera una “burla” la contestación. La formación morada señala que los Bomberos no solo detectan problemas por la ejecución de obras, que son subsanables, sino en los propios proyectos, como es el caso de Arcebispo Lago.





Además, desde el servicio se quejan también de otros problemas, como la falta de información, desde no comunicárseles cortes de calles por eventos, cambios en la movilidad por la realización de obras o “falta de escoita das recomendacións que se fan dende o propio servizo”, señalan desde Podemos. Por todo ello, esta formación destaca la “importancia vital” de este servicio y reclama que se les escuche. El objetivo de convocar una mesa es que durante la realización de obras se incluya su perspectiva en cuanto a accesos alternativos, colocación de material o cambios de los bolardos, entre otros.