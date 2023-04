Podemos propone la construcción de viviendas para alquiler social en el solar de la Sareb en Carril

Podemos-Marea da Vila propone la construcción de viviendas para alquiler social en el inmueble de rúa Extramuros, en Carril, de la Sareb, con el objetivo de "facilitar o acceso á vivenda, especialmente, á xente moza que é a que se atopa con maiores dificultades e cuxa única opción, moitas veces, é a de compartir piso ou quedar na casa familiar", según recalca la candidata a la Alcaldía, María de la O fernández. Un solar de 1.647 metros cuadrados, tal y como figura en la página de catastro “que encaixa á perfección coa estratexia de aumento do parque público anunciada estes días”, añade.

Esta propuesta surge tras una iniciativa de la formación por medio del diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, para conocer el detalle sobre las viviendas de la Sareb en Vilagarcía que, “elevaríanse a un número de seis”. Con todo, Podemos considera que esta oferta "non suple as actuais carencias existentes" en el municipio y considera que “é preciso empregar tamén os solares”.

En este sentido, la concejala critica al gobierno local al señalar que "as políticas de vivenda en Vilagarcía son inexistentes" y celebra que “por fin o Goberno do Estado vaia poñer a disposición as vivendas da Sareb” para cumplir con el “obxecto social dunha entidade que pagamos entre todas”.

Asimismo, Fernández eleva la política sobre la vivienda como "unha cuestión central do seu programa" y suma esta propuesta a la creación de una oficina de rehabilitación para “recuperar inmobles deteriorados e baleiros”, anunciada esta semana.