Podemos reivindica o seu traballo como "única opción" para unha vila "con xeito" que escoite á cidadanía

Podemos reivindicou o seu traballo, o feito e o que queda por facer, nun mitin que acabou en festa e no que a formación que encabeza María de la O Fernández reivindicou a súa labor na oposición, durante este mandato que está a piques de rematar, fronte aos que “dicían que non se podía facer nada con maiorías absolutas, fronte aos que non foron ao Pleno durante un ano”.

A candidata, que estivo respaldada polo deputado Antón Gómez- Reino, incidió en su intención de construir unha vila “como a que quero como veciña” algo que, dijo, “non se fixo nunca”.



Fernández, que reivindicó su Cornazo natal, destacó que la parroquia es actualmente “a selva amazónica”, al igual que, dijo, muchos rincones que no se encuentran en el centro de la ciudad. Un mensaje en el que incidió Verónica Hermida, número dos de la formación, que destacó las dificultades de transporte para los que viven en zonas como Bamio. Fomentar o deporte base, un plan de emprego o un parque de vivenda pública son algúns dos eixos sobre os que xira un programa co que Podemos quere que Vilagarcía non sexa “unha vila para vir a durmir”, señaló la alcaldable, María de la O Fernández. Outras propostas van no ámbito sociosanitario, como crear un centro de día o aumentar o departamento de servizos sociais. “No puede ser que nueve trabajadores atiendan a una población de más de 30.000 habitantes”, dijo Marisol Gómez, número 4, que dio cuenta precisamente del trabajo realizado por Podemos durante estos cuatro años.

“Fueron los únicos que nos hicieron caso”, aseguró Gómez, que se mostró “orgullosa” de participar en el proyecto y que llamó a los votantes a pasar de la “queja a la acción”.



Coidado do patrimonio

Verónica Hermida recordou á sú aboa, asidua aos guateques do Balneario, edificio que para a número dous de Podemos é símbolo da “nostalxia” dunha Vilagarcía na que houbo “alcaldes que se empeñaron en que a historia comezaba con eles”. Símbolo tamén, dixo, da falta de interese polo patrimonio, con exemplos como os lavadoiros ou os pazos e reivindicou a apertura para visitas de Vista Alegre. Fixo tamén alusión á situación do Mufevi. “Que pasa nesta vila que os museos se pechan?”, se preguntó Hermida. Fernández González tamén destacou a proposta da formación para musealizar os petróglifos de Xiabre.

Podemos reivindica una vila máis verde, pero do que se planta e non do que se “pinta” e “mal”, dixo Pedro Falcón, número 3 da formación, que anunciou a creación dunha rede de espazos culturais, coa biblioteca actual como epicentro. Gómez Reino, pola súa parte, advertiu de que sen Podemos non haberá goberno progresista e destacou o importante papel no sistema das mulleres migrantes como Marisol Gómez, que se declarou farta de “padecer” a historia. “Ahora quiero construirla”, aseguró