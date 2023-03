Podemos Vilagarcía denuncia la "soberbia" de un gobierno local "en corentena nos despachos"

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila llevará una moción al Pleno de este mes para reclamar mejoras en las condiciones de vida de los vecinos de Faxilde, haciéndose eco de una serie de demandas que le trasladan desde la asociación. Además, desde la formación que lidera María de la O Fernández denuncian la "soberbia continuada dun goberno local que desatende á veciñanza".

En este sentido, señalan que en Faxilde los servicios "levan tempo degradándose sen un só xesto de vontade do goberno de Alberto Varela". Fernández González lamenta que "estas malas praxes" se dan, precisamente, cuando los vecinos necesitan "máis que nunca" a la administración municipal.

María de la O Fernández recuerda que la pandemia puso de relevancia la importancia de las parroquias, pero lamenta que "nunca oportunidade histórica para cohesionar o concello de Vilagarcía, os recursos públicos estean xestionados por quen leva en corenta nos despachos catro anos".

Así, señalan desde Podemos que las demandas de Faxilde son de "sentido común", como "dar un pasoeo ao aire libre á carón do río", por lo que ven de "xustiza" reivindicarlas. Fernández afea al ejecutivo que no invirtiese "nin un só euro" en un espacio de encuentro en la parroquia y apunta al entorno del Campo da Fonte como un "magnífico emprazamento".

La moción también incluye medidas de recogida de pluviales o seguridad vial, la creación de una senda peatonal al lado del río o la recuperación de distintos elementos patrimoniales de Faxilde. "No caso de que goobernemos a partir do 28 de maio, as case vinte demandas recollidas nesta moción abordaranse de inmediato", señala María de la O Fernández.