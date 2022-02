La Policía advierte de que el tren portuario retrasará los traslados a la Comandancia

El informe de la Policía Local sobre la accesibilidad del edificio de la Comandancia como nuevo centro de salud detecta, como único problema, el tráfico del tren a Ferrazo. “A pesares de que a Autoridade Portuaria de Vilagarcía comunica con antelación suficiente ao Concello o número de transportes semanais e os horarios previstos, en ocasións por cuestións alleas á vontade desta prodúcense retrasos ou cambios de horarios non previsto”, señala el documento firmado por un oficial.



En este sentido, el informe reconoce que dicha situación no se puede solventar y propone como única solución la señalización, “se é posible en tempo real” mediante indicaciones y desvío con flechas a la izquierda en el cruce de O Ramal para los vehículos que proceden de San Roque y flecha a la derecha para los que circulan por la PO-548 en sentido Carril- Vilagarcía. “O paso dos transportes férreos con orixe ou destino na zona portuaria non se solventa con este cambio de ubicación, mantéñense igual, é dicir, os vehículos en servizos de emerxencia e usuarios das vías en xeral seguirán sufrindo o retraso provocado por este corte de tráfico, en especial para os veciños das zonas de Bamio, Carril e Trabanca Sardiñeira”, señala el documento que firma la Policía Local. Sin embargo, el propio texto reconoce que los accesos recomendados para el centro de salud de A Comandancia son la Avenida Rivero de Aguilar y Valle Inclán, ambos directamente afectados por el paso del tren. En la actualidad, el cruce de O Ramal permanece cerrado entre 4 y 7 minutos durante el paso del convoy.



Eso sí, se trata del único problema que detecta el informe de la Policía Local, que destaca la presencia de aparcamientos en la zona de influencia de la Comandancia. En este sentido, destacan que hay 700 plazas en un radio de 300 metros, algunas con limitación de zona azul, así como bolsas disuasorios y, a mayores, dos aparcamientos privados de pago. Asimismo, el informe incide en la proximidad de la parada de autobús urbano de O Cavadelo.



En cuanto a las comunicaciones, la Policía Local señala la conexión con la PO-549, que comunica con los núcleos de Vilaxoán, Sobradelo y O Piñeiriño a 700 metros por la Rúa Valle Inclán; mientras que la PO-301, para Cornazo y O Sixto, estaría a 500 metros de A Mariña a través de varios itinerarios, siendo el más cercano el de Alexandre Bóveda que, señala el informe hecho en junio, “nuns meses abrirase permanentemente a circulación e non se pechará para a celebración do mercado”.





La Xunta pide un estudio





Es la única referencia que hace el informe al mercadillo, con puestos instalados en la zona de A Peixería. El documento tampoco hace referencia a las peatonalizaciones previstas en el entorno, como las de Arcebispo Lago o Conde Vallellano. El informe fue firmado en junio de 2021, un mes antes de que el gerente del Sergas, José Flores, señalara a este medio que el convenio firmado entre Concello y Xunta para el nuevo centro de salud recogía que Ravella debería realizar “un estudo a fondo e unha reordenación do tránsito”, aspecto en el que incidió el conselleiro, Julio Comesaña, hace unas semanas, durante la firma del acuerdo.