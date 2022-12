La Policía Local investiga si los movimientos de tierra en Guillán son los permitidos

La Policía Local investiga si los movimientos de tierra que se llevaron a cabo ayer por la mañana en la finca de Berdón se corresponden con los permitidos. Y es que los promotores de una plantación de albariño en la zona, obra que se paralizó hace tres días, tan solo pueden realizar trabajos para contener y canalizar la recogida de aguas pluviales, evitando así las escorrentías de lodos que tantas molestias causan en Guillán.



La Policía Local se desplazó ayer a la parcela, de 17 hectáreas. También estaba previsto que se desplazase una inspectora. Dichas visitas tenían como objetivo comprobar que, efectivamente, los trabajos se limitaban a lo permitido, según informan desde el Concello.



De no ser así, apuntan fuentes municipales, “se advierte de que tomarán las medidas legales necesarias, tanto administrativas como judiciales”. Las obras de una plantación vitivinícola llevan más de un año desesperando a los vecinos de Guillán que ven como, debido a las escorrentías, viales, muros, el lavadero, la fuente y hasta el río se llenan de barro cada vez que llueve. El último episodio fuerte ocurrió con el temporal “Efraín”, cuando se pudo ver el barro saliendo a chorros desde uno de los muros que rodea la zona. Los trabajos afectaban, en primer término, a una parcela de cuatro hectáreas. Estos se paralizaron el viernes pasado por no incluir, precisamente, la realización de zanjas que evitasen los vertidos de lodo. Los otros, los de la parcela mayor, se paralizaron el lunes por no tener licencia.