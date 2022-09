Los portavoces analizarán el cambio de nombre del pabellón Castelao por el de Helena Mariño

El gobierno local convocará una junta de portavoces para abordar el posible cambio de nombre del pabellón Castelao por el de Helena Mariño, la exjugadora y exentrenadora de baloncesto que falleció hace casi dos años.





La propuesta sale del CB, club al que perteneció, y la intención es presentársela a todos los grupos con presencia en la Corporación, para que salga adelante el cambio de denominación.





Por el momento, desde el ejecutivo socialista evitan dar una postura mientras no se reúna la junta de portavoces, ya que consideran que es el organismo donde se debe abordar dicha cuestión.





Los que ya se han posicionado claramente a favor son Vilagarcía en Común-Esqueda Unida y Podemos-Marea da Vila. Desde la formación que lidera Juan Fajardo señalan que dicho cambio de nombre sería un “merecido recoñecemento” a una persona ligada a “épocas gloriosas do noso baloncesto” pero, sobre todo, “entregada á formación das nenas do noso deporte de referencia na nosa cidade”.





Además, Fajardo también recuerda el paso de Mariño por la Corporación, como edil del BNG, donde demostró “un talante e xenerosidade política extraordinaria, dignas tamén de homenaxe”. El edil se compromete a defender esta visión ante el resto de grupos políticos.





Los morados, por su parte también hacen hincapié en el papel de Mariño en el mundo del deporte, sobre todo de base. “Foi unha persoa que marcou coa súa presenza e o seu xogo a moitas xeracións no mundo do baloncesto na nosa vila. Tanto na pista, xogando en primeira co Cortegada, como fora dela, adestrando e participando en infinidade de eventos deportivos en Vilagarcía”, señalan desde la formación que lidera María de la O Fernandez. Podemos lamenta que “nada vai compensar o baleiro que deixou” pero cree la propuesta, “que xorde do propio clube”, como muy adecuada.





El Partido Popular, por su parte, señala que por el momento están pendientes de reunirse con los colectivos que firman la petición, para analizar todos los pormenores, y será entonces cuando tomarán una decisión y comunicarán su postura.





En el mismo punto se encuentra Ciudadanos. Su portavoz, David Oliveira, destaca el cariño con el que hablan de Mariño todos aquellos que la conocieron y explica que se encuentra reuniendo datos sobre su legado.





Por el momento no fue posible contactar con el BNG, formación en la que Mariño se implicó muy activamente y cuya pérdida dejó un gran pesar, aunque todo parece indicar que su voto será afirmativo a la propuesta.





Una solicitud formal

El CB de Vilagarcía presentó una solicitud formal en el registro del Concello para solicitar el cambio de nombre. Una forma de reconocer la figura de una mujer que “entendemos que este recoñecemento non fará mais que dar xustiza a súa labor por e para os vilagarciáns que se sentirán orgullosos de ver o seu nome coma guía a seguir nun lugar tan emblemático para o baloncesto”.