El PP se abstiene en la votación que aprueba sus propias liberaciones

El Pleno de organización de Vilagarcía dejó una estampa poco habitual en Vilagarcía. Los salarios de los cuatro ediles socialistas y del alcalde, así como de un concejal del PP, salieron aprobados, pero por minoría simple.

Los conservadores se abstuvieron en la aprobación de sus propias liberaciones. Tendrán una a tiempo completo para un concejal del grupo y otra al 75 por ciento para un cargo de confianza. "No nos avergonzamos de habler con Esquerda Unida, ni con el PSOE. Ni nos avergonzamos de la posición que tenemos aquí", dijo antes de anunciar la abstención Ana Granja, portavoz del PP, que en todo momento evitó hablar de pacto y le llamó "una serie de reuniones".

Más contundente fue Juan Fajardo, de Esquerda Unida, que calificó de "falta de respecto aos votantes" de su formación el hecho de que solo lo llamaran para una reunión, aseguró que su grupo no está en contra de las liberaciones, sino de que sirvan para "becas deportivas", advirtió de que el argumento de la "pinza" se volverá en contra de los socialistas, a los que acusó de preferir a la derecha. "Queriamos un tripartito gobernando, o que nos toca é facer oposición", aseguró Fajardo.

Los socialistas, por su parte, apelaron a la gobernabilidad. "Esta proposta está moi por debaixo do que permite a lei", aseguró Tania García, la portavoz, que al igual que el alcalde, Alberto Varela, apeló a mirar los salarios que se fijan en otros concellos de similar tamaño. "Eu creo que esto debería estar fixado por lei", señaló la socialista, que cree que así se evitaría este debate cada cuatro años.

El BNG, por su parte, señaló que la representación en el Puerto, que fue para el PP, fue clave en la rotura de las negociaciones con los socialistas, ya que consideran, dijo Xabier Rodríguez, que se trataba de una condición indispensable ya que "o que pasa no Porto repercute na veciñanza". Además, criticó la subida de dietas y aseguró que las liberaciones para la oposición que planteaban serían para cargos de confianza no para concejales y que su propuesta suponía un ahorro de 130.000 euros al año.



Fajardo dio la "bienvenida" a la realidad a los nacionalistas. "Así se las gastan", les espetó el portavoz de EU en relación a los socialistas. "¿Señor Fajardo, ¿para qué quería entrar usted en el gobierno si no se trabaja?", le preguntó el alcalde en el turno final de intervención.

Sea como sea, finalmente los salarios se aprobaron en un Pleno que finalizó con un alegato de los socialistas abriendo las puertas a los partidos de izquierda, tras una votación en la que ni siquiera el PP se mostró totalmente convencido y acabó por abstenerse. Para justificarlo, Ana Granja asumió el discurso de su portavoz estatal, Alberto Núñez Feijóo y aseguró que, por ser la fuerza más votada, deberían estar gobernando. El portavoz nacionalista le recordó que la mayoría de votos están a la izquierda.

Propuesta de liberaciones y salarios

En cuanto a los salarios, el alcalde cobrará lo mismo que en el anterior mandato, es decir, 52.799 euros. Los salarios de Tania García (39.732 euros brutos anuales), y del resto de liberados (34.799 euros) y los puestos de confianza 31.636 euros, casi un quince por ciento más. Habrá tres para los socialistas y uno, al 75 por ciento, para el PP. En este punto votaron en contra EU y BNG.

Los nacionalistas se abstuvieron en la votación de la dotación a los grupos políticos, donde de nuevo hubo polémica entre Fajardo, que votó en contra, y García Sanmartín, que le achacó que quisiese "subir nun cento por cento" esta asignación. El portavoz de EU le dijo que era para que los grupos "fagan oposición". Finalmente, se queda en 350 euros (cincuenta más que en el anterior mandato).

De nuevo, EU y BNG votaron en contra de la subida de las dietas por asistencia a órganos colegiados y por razón de servicio. Ambas formaciones consideraron "excesivos" los incrementos de un 45 y un 50 por ciento, rspectivamente, en las de manutención y alojamiento.

Finalmente, todo fue aprobado con la abstención del Partido Popular, al que Varela dio las gracias y a los que los nacionalistas acusaron de salirles "baratos" al PSOE. "Más barato que usted, que le dio la Alcaldía sin más...", le espetó Ana Granja, que instó al BNG a "hacer oposición" y no como "en los anteriores cuatro años". "Hemos ganado las elecciones y lo que vamos a hacer es que esto funcione", dijo la portavoz del PP, que incluso se dirigió a la ciudadanía y aseguró que "no vamos a esperar a octubre", en relación a lo que sucedió en 2015. "Somos un PP distinto. Es agosto y hay que empezar a trabajar", concluyó la conservadora.

El regidor, por su parte, señaló que "temos as portas abertas co BNG. Ás veces, os acordos se torcen. Estoy convencido de que seremos capaces de entendernos" y respondió a Fajardo que "o traballo non é estar metido na oficina, tamén é na rúa".

Representación en órganos colegiados

Por otra parte, el Partido Popular tendrá un representante en la Mancomunidade do Salnés, que será Ana Granja, lo que valió también los reproches de Fajardo y del BNG, que rechazó que no se cuente con la experiencia sindicalista de Rosa Abuín para el Consello Consultivo Económico. Los socialistas tendrán como representantes en el órgano comarcal a Varela y a Lino Mouriño. Además, el PP estará también en el Puerto. En cuanto a las representaciones en los consellos escolares, parece que está por determinar, aunque EU y BNG estarán en uno cada uno y el resto se reparten entre PSOE y PP.