El PP acusa al gobierno local de "cargarse" el deporte

El grupo municipal del Partido Popular de Vilagarcía acusa al gobierno local de “cargarse” la actividad deportiva y califica de “deplorable” el estado de las instalaciones. Los conservadores se hacen eco del “malestar generalizado” de los clubes por la “nefasta gestión que arrastra el PSOE en esta mateia durante sus ocho años de gobierno”.



Citan como ejemplo el “bochornoso” estado del césped del campo de fútbol de A Lomba. “Primero le echaron la culpa a un hongo, luego dijeron que la cortacésped no llegó a tiempo, luego fue un supuesto exceso de partidos y la última excusa del gobierno local para justificar el mal estado del campo han sido las lluvias”, señalan desde el PP, que recuerdan que las precipitaciones se registran en toda Galicia.



Asimismo, inciden en que las medidas incluidas en la moción aprobada hace un año en el Pleno para mejorar el mantenimiento del terreno de juego “ni están ni se le esperan” y se preguntan en qué punto se encuentra la licitación del contrato.



Pabellón de Castelao



En cualquier caso, recuerdan que el caso de A Lomba no es el único y señalan otras deficiencias en instalaciones deportivas. Es el caso del pabellón Castelao, donde “el agua cae a chorros por las paredes, la pista dista mucho de estar en condiciones óptimas, el estado de los vestuarios deja mucho que desear y no hay techo que se libre de las humedades”. Los conservadores lamentan que “por no hacer, no han hecho ni algo tan básico como limpiar el tejado”.

En cuanto al pabellón de Bamio, el PP incide en que a principios de año también se aprobó una moción donde pedían mejoras. La formación insta al ejecutivo de Alberto Varela a incluir una partida para esta actuación en los Presupuestos, pero tienen poca confianza en que así sea