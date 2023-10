El PP apunta que Vilagarcía es el segundo concello de la provincia con una mayor deuda

El Partido Popular de Vilagarcía critica que la deuda de las arcas municipales “non deixa de aumenta cada ano”. Los conservadores ponen cifras sobre la mesa y señalan que la capital arousana es el segundo municipio de la provincia de Pontevedra con la deuda más alta. Indica que se deben 7,2 millones de euros, lo que supone un 3,3 millones más que los del año pasado.



Los populares echan mano de hemeroteca e inciden en que “no ano 2019, co comezo do anterior mandato, a débeda era de 3,8 millóns, co que nos últimos catro anos o déficit incrementouse en máis dun 80 %”.

El grupo municipal del PP señala que esta situación económica se debe a los créditos que el gobierno de Varela solicitó para llevar a cabo diferentes inversiones. Ante esto critica el PP que “algúns dos proxectos, a maioría, non saíron adiante” e indican que “o resultado é máis débeda e máis intereses sen que lles repercuta aos cidadáns con mellores servizos”.



Los conservadores lamentan que la deuda de la capital arousana sea mayor que la de ciudades como Vigo o Pontevedra. “Cidades que contan con máis poboación e, polo tanto, máis capacidade económica para endebedarse”, manifiestan.



Ejecución de proyectos



El partido conservador hace referencia a que a pesar del nivel de endeudamiento de las arcas municipales “o goberno local non é capaz de poñer en marcha os seus proxectos”. Recuerdan la última sesión plenaria en la que se aprobaron modificaciones presupuestarias con cargo al remanente de 2022. “Unha modificación que demostra que o goberno de Varela deixou sen executar máis de dous millóns de euros que destinaron a diferentes proxectos para o noso concello. Unha mostra máis da incapacidade laboral do goberno municipal”, manifiestan.



Los conservadores se atreven a hacer predicciones sobre lo que ocurrirá en los próximos meses. “Lonxe de cambiar a tendencia ete 2023 semella que rematará peor. Só no primeiro semestre deste ano, a débeda por facturas pendentes de pago ascende ao millón de euros”, recalcan.



Así pues el PP insiste en que “agardamos que o goberno municpial asuma a súa mala xestión económica e comece por presentar en tempo e forma uns orzamentos para o ano 2024 que poidan reverter a situación”. Dicen que “nós xa estamos traballando nas aportacións para incluír nos vindeiros orzamentos. Vilagarcía ten necesidades pendentes”