El PP asegura que la propuesta del PSOE para Os Duráns lleva "tres años de retraso"

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia que la propuesta socialista para el barrio de Os Duráns lleva "tres años de retraso". La humanización de la zona, inciden desde la formación que lidera Ana Granja, se recogía en un proyecto supuestamente redactado en agosto de 2020. " A día de hoy todavía no se ha ejecutado y ha sido presentado a los vecinos como algo inédito, un gran logro a materializar en el futuro, cuando la realidad es que ya debería estar finalizada", señala la alcaldable del PP.

Granja recuerda que, en mayo de 2021, llevaron a Pleno una propuesta para solicitar mejoras en el barrio "y el PSOE votó en contra, aludiendo que ya estaba planeada desde hace un año. La remodelación de Os Duráns parece el Día de la marmota: Se repite y se repite desde 2020 pero no se hace efectiva".

Por ello, para Granja es "escandoloso" que "a una semana de las elecciones municipales se explique el proyecto y se anuncien a bombo y platillo unas mejoras, para beneficio electoral, sin contar la verdad delasunto". Recuerda la candidat alde pP que "además, el proyecto del que estamos hablando no lo quiso financiar al 100 % la Diputación, por lo que tuvo que recurrirse a fondos propios. Estamos ante otro ejemplo de mala gestión del gobierno socialista. Su compromiso era acometer las obras durante el mandato actual. Han incumplido su promesa".

Los populares consideran que el "abandono" de Os Duráns se suma al "habitual de las parorquias" y que "el barrio sigue con las mismas deficiencias de las que vienen quejándose los vecinos desde hace años", como "falta de visibilidad viaria, aceras en mal estado o vallados que se eterniza", en palabras de Granja, que pide a Varela que "no esconda la realidad: Si en tres años no ha hecho nada, ahora toca pedir perdón, no ponerse medallas".