PP y En Común dudan sobre el proyecto que tiene en mente Varela para la parcela de O Ramal

El Partido Popular y la formación de Vilagarcía En Común muestran sus dudas después de que el gobierno local haya encargado el diseño para “renaturalizar” la parcela de O Ramal. Los conservadores ponen el acento en que actuar en esa zona implicará la supresión de aparcamientos. “El comercio local va a resentirse todavía más. Cuando la gente no tiene dónde dejar el coche ya sabemos lo que pasa, no viene a la ciudad”, exponen. Además inciden en que “crear otra zona verde, anexa al Miguel Hernández, está muy bien, pero primero que mantengan las instalaciones que tenemos”. Los populares exponen que “desde que se eliminó la primera plaza de aparcamiento en el centro de la ciudad este gobierno no ha invertido ni un solo euro en buscar una alternativa”.



Por su parte el portavoz de En Común, Juan Fajardo, quiere saber lo que va a costar “este encargo e cal é a utilidade”. En este sentido el izquierdista denuncia “a continua ocorrencia na que vive o goberno local, incapaz de planificar a medio e longo prazo, gastando sen pensar cartos de todos en ideas inútiles”. Para Fajardo “o novo dispendio que suporá financiar un diseño integral para O Ramal só é unha cortina de fume para tapar a enésima metida de zona do goberno local, toda vez que o goberno de Alberto Varela permitiu que o Porto de Vilagarcía adxudicase aos parquistas de Carril a nave do Ramal”. Fajardo apunta a que las edilas del gobierno en el Consejo de Administración votaron a favor de esa propuesta “contraria aos intereses de Vilagarcía”.