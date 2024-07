El PP exige unas cuentas “realistas” y plantea un centenar de medidas con afán “constructivo”

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, criticó la posición del izquierdista Juan Fajardo respecto a la negociación de los presupuestos. El regidor socialista indicó en primer lugar que le “sorprende a coordinación da oposición, que xa non se pisan á hora de presentar as propostas” e ironizó con el hecho de que tanto EU como PP conforman “un bloque de oposición que leva moitos anos xa creado”. Varela criticó la “falta de seriedade e rigor importante” de Fajardo manifestando su enfado por el hecho de que “non demostre talante falando de que os liberados non traballen. Con esas faltas de respecto non demostra ter moito talante, dende logo”.

Varela indicó que el presupuesto para este año 2024 (ya mediado) será muy similar al último que se aprobó, en 2022, y prorrogado durante todo el ejercicio de 2023. Ascendían esas cuentas a más de 31 millones de euros. “Está claro que van ser unhas contas similares, sobre todo porque non conxelamos as tasas e os impostos porque entendemos todo este tempo que as familias o estaban pasando mal”. Aún así se prevé que suba el importe de recaudación del IBI porque “o padrón aumentou en Vilagarcía e, polo tanto, hai máis vivendas”.

Varela criticó a Fajardo, al que acusó de “falta de seriedade” y recordó que “hai partidas que veñen determinadas polos fondos Edusi e que, polo tanto, teñen nomes e apelidos e non poden cambiarse para outra finalidade”. También manifestó que “é curioso como Fajardo leva anos dicindo que o goberno local era unha inmobiliaria porque mercabamos inmobles, como o do centro de saúde ou o dos Duráns para Servizos Sociais, e el o que propón é comprar a vivienda dos Duques de Terranova, outra finca e Vilaxoán...”. De ahí que le pida coherencia al izquierdista. La previsión es que el BNG apoye –salvo sorpresas– las cuentas de los socialistas.