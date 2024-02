El PP gana en O Salnés, el BNG se consolida como segunda fuerza y el PSOE se hunde

El Partido Popular ha sido el claro ganador en la comarca de O Salnés en las elecciones autonómicas de este domingo. Los conservadores ganaron en ocho concellos –con la excepción de O Grove en donde el BNG fue primera fuerza– y sumaron votos respecto a los comicios de 2020. El PP lideró con 30.276 votos incluso en aquellos municipios que son feudos socialistas y que mantuvieron las alcaldías hace menos de un año. Eso sí, el BNG también sube en apoyos (19.256) respecto a hace cuatro años y se consolida como segunda fuerza, muy por encima de un PSOE (8.294) que se hunde en todos los municipios. Con este resultado electoral el conservador Raúl Santamaría (número 7 del PP en Pontevedra) y la nacionalista Montse Prado (número 2) entran en el Parlamento gallego, pero el socialista Julio Torrado se queda fuera.



Por concellos

El PP ganó en todos los municipios de O Salnés excepto en O Grove, en donde la primera fuerza fue el BNG

En Vilagarcía los conservadores sumaron más de 1.200 votos respecto a 2020 con 8.718 apoyos. El BNG ganó 2.500 votos más (6.675) y el PSOE perdió más de siete puntos porcentuales quedándose con 3.054 papeletas, pese a tener el gobierno de la ciudad. Sumar superó por solo 50 votos a Vox, que sumó en apoyos.



En Sanxenxo el resultado del PP fue, en porcentaje, el mejor de la comarca. Los conservadores lograron un total de 5.366 votos, lo que supone el 54,60 % de las papeletas y más de un millar más respecto a 2020. Los nacionalistas fueron los que experimentaron porcentualmente una subida más destacada, con casi siete puntos más y 2.862 papeletas. El PSOE perdió 200 apoyos, un porcentaje de 5,39 % menos en votos. En esta localidad Vox duplicó en votos a Sumar y Pacma sacó más apoyos que Podemos, que solo sumó 20 papeletas.



En Cambados los conservadores lograron 4.271 votos, 300 más que hace cuatro años. El BNG por su parte logró el apoyo de 800 votantes más (2.502), mientras que el PSOE siguió la estela de otras localidades (y también de Galicia) con 200 votantes menos (929), pese a gozar de la Alcaldía en la capital del albariño. Aquí Sumar sí logró superar –por poco– a Vox.



Los resultados en un feudo conservador como es Vilanova no sorprendieron. El PP logró 3.722 apoyos (medio millar más que en 2020), pero el BNG también experimentó una gran subida con 600 papeletas más a su favor (1.397). El PSOE perdió más de 200 apoyos y sumó solo 561 papeletas. Vox subió en la localidad y Podemos solo obtuvo tres votos. En A Illa son 30 votos los que separan al PP (1.083) del BNG (1.055), pero el PSOE perdió 200 apoyos pese a ser este un territorio históricamente coloreado en rojo. De hecho fue la única formación que perdió apoyos respecto a 2020. La mayoría absoluta del PSOE en Meis en las municipales no se reflejó en los resultados autonómicos. Fue tercera fuerza con 467 votos. El BNG subió precisamente los apoyos que no tuvieron los socialistas y alcanzó las 716 papeletas. El PP subió en porcentaje de apoyos y también en votos con 1.577. La misma tendencia se experimenta en Meaño, con 1.860 votantes para los conservadores y casi 300 papeletas más que en 2020. El BNG logró el mayor porcentaje de subida (un 7,68 %) y casi duplicó votos (783). El PSOE, al igual que en el resto de la comarca, bajó de 436 a 313 apoyos. La hegemonía popular quedó evidenciada en Ribadumia, con subida de casi 300 votos (1.705) con una importante subida del Bloque de los 497 a los 767 apoyos. El PSOE en esta localidad también bajó de los 511 a los 377 apoyos. O Grove es la única excepción en el margen sur de la Ría de Arousa. En la localidad meca ganó el BNG con una subida porcentual de un 10,61 % y 2.499 votos frente a los 1.671 de 2020. El PP también subió de 1.6690 a 1.974 apoyos y el PSOE –pese a gobernar en el Concello– bajó de los 1.101 votos a solo 793.