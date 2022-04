El PP pide la comparecencia de Paola María por el asunto de los aparcamientos en Matosinhos

El Partido Popular de Vilagarcía pedirá en el Pleno de la próxima semana que la concejala de Urbanismo e Mobilidade, Paola María, comparezca para explicar cuántos aparcamientos se eliminarán en la zona de Matosinhos y A Xunqueira una vez que se acometa el proyecto de los “Camiños seguros”. El asunto ha estado en el punto de mira estas últimas semanas y no solo siendo señalado por el PP, sino también por Ciudadanos. Su portavoz, David Oliveira, apuntó que dimitirá si solo se eliminan 25 estacionamientos como el Concello aseguró en un comunicado de prensa.



En la solicitud de comparecencia el PP exige conocer si el gobierno local tiene previsto reunirse con los vecinos del barrio para informarles del proyecto y se interesa por conocer de boca de la concejala cómo se van a gestionar los aparcamientos conviviendo con el carril-bici planteado para ese lugar. Y hay más. Los conservadores se preguntan por qué está contemplado en el proyecto la eliminación del aparcamiento que hay justo al lado del centro de Matosinhos y sin embargo no son contabilizadas esas 17 plazas que se pierden en el cómputo de las 25 que apunta el Concello.



La nueva configuración del centro urbano desde que se redactó el proyecto y otras cuestiones relativas a la seguridad también son expuestas por el PP. Según la norma que regula el funcionamiento de las sesiones plenarias la concejala de Urbanismo no está obligada a contestar a la batería de preguntas expuesta por el PP hasta la sesión del mes de mayo. Eso sí, puede decidir libremente hacerlo antes.



La solicitud de comparecencia es uno de los asuntos del orden del día del pleno del mes de abril, pero no el único. Entre otras cuestiones la dirección de la Residencia Divina Pastora solicita una bonificación en el pago del impuesto del ICIO por las obras de reforma en la cuarta planta del inmueble ubicado en la calle Ramón Piñeiro.









Trabajos en Divina Pastora





El presupuesto de las diferentes actuaciones en el inmueble ascendió a más de 31.000 euros e incluyen demoliciones, tareas de carpintería y albañilería y pintura entre otras. Por estas reformas la cantidad que le corresponde a pagar por el ICIO es de 713 euros. Al ser una entidad social la dirección entiende que el Concello debe aplicarles la bonificación, un asunto que debe tratarse en Pleno.



La sesión también contará con varias mociones. Entre ellas una de Podemos sobre el fomento de la economía circular en la ciudad y otra del PSOE sobre servicios ferroviarios seguros. El PP también presenta otra exigiendo al gobierno local que actúe en la playa de A Concha-Compostela para que esta recupere el esplendor de años pasados, tal y como ellos mismos señalan en el texto de su moción.