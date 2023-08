El PP de Vilagarcía denuncia el mal estado de las marquesinas

El Partido Popular de Vilagarcía lleva de nuevo al Pleno una demanda que va camino de ser todo un clásico: La renovación y mejora de las marquesinas y paradas de autobuses del municipio.

Recuerdan los conservadores que ya la llevaron en septiembre de 2018 y lo reiteraron en 2019, ante las demandas vecinales. En 2020, el Concello llevó a cabo un proyecto, con una inversión de 151.431,50 euros, para instalar 26 nuevas marquesinas.



Desde entonces, señalan los conservadores, “poden atoparse marquesiñas con cristais rotos, ferros soltos e con outras deficiencias”, lo que además de incovenientes “pode supoñer algún risco”. De hecho, recuerdan la caída de una mujer en Sobradelo, hace unas semanas.



El PP incide en su moción en que las parroquias “continúan esquecidas”, con “paradas de autobuses antigas, de diferentes modelos e tamén, nalgúns casos, en mal estado. Consideran desde la formación que lidera Ana Granja que “a situación pode ser máis preocupante co inicio do curso escolar”. Además, una de las quejas más recurrentes de los usuarios, de la que se hacen eco en el PP, es que carecen de protección en días de lluvia. Por ello, piden que se reparen todas las instaladas en 2020 y que se pongan en aquellos lugares en los que no hay.

Orden del día

Es uno de los puntos del orden del día del Pleno que se llevará a cabo mañana, en el que también se debate una moción del BNG para señalar la casa de Pepe Rubianes. Además, el gobierno local eleva al debate de la Corporación la cesión gratuita al Sergas de la parcela de la Comandancia, para construir el nuevo centro de salud. El resto de trámites son de carácter económico, con la aprobación de la liquidación del Presupuesto, las inversiones de la Diputación y el plazo de pago medio a proveedores, que se sitúa en los 63 días para el Concello y 83 para la Fundación de Deportes.