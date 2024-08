El PP de Vilagarcía recuerda sus numerosas quejas sobre la pérgola de A Coca y celebra que el gobierno local la arregle

El Partido Popular recuerda sus numerosas demandas para que se arregle la pérgola de madera del parque de A Coca y celebra que ahora el gobierno loal vaya a hacerles caso. "En cada visita que hacíamos a ala zona comprobábamos como la pérgola estaba cada vez más dañada, especialmente en sus pilares", señala la portavoz local, Ana Granja.

Por ello, y tras años de reivindicaciones, celebran que se tome en consideración su demanda y se atienda a las necesidades de los vecinos de As Carolinas. "Es una obra importante ya que el peligro para los vecinos y los niños y niñas que juegan en el parque es muy grade y no es algo reciente, si no de varios años", apuntan desde la formación.

De hecho, recuerdan que "ya presentamos una moción en julio del año 2021, exigiendo numerosas mejoras en A Coca, entre ellas el arreglo de la pérgola". La formación que lidera Ana Granha defiende que la obra "llega muy tarde" y que el retraso es un "claro ejemplo del desapego y la desatención que el gobierno local mantiene con los parques de nuestra ciudad".

Además, advierten de que estarán atentos al avance de los trabajos ya que "somos conscientes de los retrasos que habitualmente sufren las obras del gobierno de Varela, así que haremos un seguimiento para exigir que se cumpla en plazo y forma".

Al margen de la pérgola, desde el PP también señalan que el parque sigue necesitando numerosas mejoras como la limpieza de las canalizaciones y la puesta en valor de los molinos tradicionales, una propuesta que ya incluyeron en las aportaciones a los Presupuestos de los últimos años.