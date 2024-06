El PP vota a favor de la jornada única en el IES O Carril pero apela a un informe técnico desfavorable

“¿Que cambiou desde que votaron a favor no Parlamento?”. Fue la pregunta que Verónica Maneiro, portavoz de las familias del Instituto de Carril, dirigió a la concejala del PP, Elena Suárez, que cuando se aprobó la moción socialista en O Hórreo era diputada. La conservadora le contestó, aunque por momentos su respuesta fue rechazada activamente por el público.



La solución a los problemas de transporte, que las familias niegan que se haya producido y que Suárez asegura que desde la Consellería le transmiten que “no hubo ninguna queja” desde noviembre del año pasado, es uno de los motivos. Precisamente, el que generó un rechazo patente desde las butacas.



La otra razón, un informe desfavorable. “No es una decisión política, es técnica”, dijo Elena Suárez, que señaló a estudios que indican que “pasar más de seis horas seguidas en una clase” para niños de “once y doce años” no es precisamente bueno para su rendimiento. Las madres y padres alegan, sin embargo, que la concentración de los alumnos baja mucho en los días que tienen que ir por la tarde en los que, señaló Maneiro, "o absentismo é brutal" y lamentó que la Xunta no tuviese en cuento el resto de argumentos esgrimidos para pedir la jornada continua.



“As familias deben estar aquí para nada. Co ben que se está na praia”, ironizó la portavoz socialista, Tania García, que garantizó el apoyo de su grupo a una “xusta demanda”. Todos los grupos de la izquierda coincidieron a la hora de rechazar este argumento. “¿Por que os técnicos se opoñen en Carril e non no Castro Alobre, que si ten xornada continua?”, se preguntó García Sanmartín.



“Se lle queren chamar decisión técnica a soltar pasta díganno claramente”, les espetó Xabier Rodríguez, que apeló a su experiencia docente de décadas para asegurar que la administración autonómica “nunca da criterios pedagóxicos”.



Fajardo enmarca la actuación del gobierno de Alfonso Rueda en una “acción política para devaluar a educación pública” y recordó que al Pleno nunca fue ninguna ANPA de un colegio privado o concertado. “Lamento o papelón”, le dijo a Suárez Sarmiento, ganándose la reprimenda de la edil del PP por recomendarle votar a favor de la iniciativa. “No sea paternalista”, le contestó la conservadora, que ya anunció “sorpresas”. Y la hubo. Finalmente la moción presentada por el PSOE se aprobó por unanimidad.



Rechazo al "formigón"

Otro de los puntos que se aprobó en el Pleno, aunque con polémica, fue un informe de seguimiento sobre el Plan de Acción polo Clima. Lo que parecía un mero trámite acabó por poner en evidencia, una vez más, las dificultades que tendrán los socialistas a la hora de defender el modelo urbanista de peatonalizaciones hechas hasta ahora. “As declaracións de intencións teñen que ir acompañadas de medidas”, dijo a los socialistas el portavoz nacionalista. Y dichas actuaciones, defiende el del BNG, pasan por “unha Vilagarcía verde, con zonas de sombra”. Rodríguez también invitó a evitar atascos como el del martes en zona portuaria y pidió más aparcamientos disuasorios y una “climatización sostible” del propio Concello. Fajardo, por su parte, señaló que el informe es “unha coartada” para seguir “coas barbaridades que cometedes en Vilagarcía”. Señaló que el plan incluye acciones de urbanización. “Deixen de gastar diñeiro de todos en avalar políticas erróneas”, señaló el portavoz de EU. El alcalde, Alberto Varela, respondió sobre las humanizaciones que “onde agora hai formigón antes había asfalto” y al nacionalista le dijo que “de dous pasamos a máis dunha ducia” de aparcamientos disuasorios. “Eu creo que Vilagarcía vai no bo camiño”, concluyó el regidor.