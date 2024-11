La Praza da Verdura estrena imagen con la idea de seguir siendo referente

Vecinos de Vilagarcía y visitantes pueden disfrutar ya de una Praza da Verdura totalmente remodelada. El alcalde, Alberto Varela, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitaron unas instalaciones que han experimentado una mejora sustancial gracias a una inversión de 170.000 euros procedente de los fondos Next Generation. Así pues, lo que hace años era un edificio lúgubre y frío es ahora un mercado moderno, muy luminoso y adaptado a los tiempos que corren.



Fue el primer edil el que explicó los trabajos que se realizaron tanto en el interior como en el exterior del inmueble. Así pues se abrieron amplios ventanales –que hacen que el espacio gane en luminosidad y que incluso parezca más grande– y se colocaron nuevas iluminaciones. Además se adecentó notablemente la zona de los aseos. De esta forma es un espacio más agradable tanto para las propias vendedoras como para la clientela potencial.



Varela recordó que “hai nove anos toda esta zona e tamén a Praza de Abastos era totalmente diferente. De feito os dous edificios estaban unidos por unha especie de galpón e o que fixo este goberno foi adecentar todo e abrir esta rúa que separa aos dous inmobles”.



El reto de la actividad diaria

El concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou, recordó que en breve estarán disponibles las taquillas inteligentes para que la clientela pueda recoger su pedido cuando le venga mejor. También el coche eléctrico para el reparto de productos a domicilio. Ambas actuaciones financiadas también con los Next Generation.



El reto ahora está en conseguir que la Praza de Abastos funcione todos los días. Carou indicó que es en el mes de mayo cuando se cumple el año de cadencia para el cumplimiento del reglamento de funcionamiento de las instalaciones. El edil manifestó que se está tomando nota de aquellos vendedores que van y qué días y que se ha notado un repunte de asistencia los jueves, aunque los miércoles la actividad sigue bajo mínimos. Eso sí, recordó que las condiciones son distintas para aquellos que tienen productos más perecederos como son los vendedores de pescado respecto de los que comercializan otro tipo de mercancía. “Tiven varias reunións coas dúas asociacións e o Concello o que tenta facer é limar asperezas entre os dous colectivos para que a Praza esté en funcionamento o maior tempo posible”, concluyó.

Fiesta de reapertura de la Praza de Abastos de Vilaxoán Las placeras del Mercado de Vilaxoán han programado para mañana a partir de las ocho de la tarde una fiesta de reapertura de las instalaciones que, durante meses, permanecieron cerradas con motivo de los trabajos de remodelación y mejora. De hecho las propias vendedoras definen ahora su Praza de Abastos como un “espacio moderno y funcional” en el que podrán adquirirse productos vinculados a la carnicería, frutería y pescadería sin necesidad de desplazarse a otros puntos. Hasta ahora –y de forma provisional– el servicio de la Praza de Abastos se estaban dispensando en un bajo próximo que fue alquilado por el Concello para que las placeras tuviesen un sitio en el que vender mientras durasen las obras. Ahora podrán volver al local inicial, pero ganando en comodidad. Y es que la inversión ha sido importante y las instalaciones han ganado notablemente en todos los sentidos.



La problemática en la Praza de Abastos surgió a raíz de que el ejecutivo anunciase su intención de hacer cumplir el reglamento para que las instalaciones cuenten con actividad buena parte de los días de la semana. Algo que no sucede ahora y a lo que también se oponen la mayoría de los vendedores de pescado que creen que en jornadas como el miércoles y el jueves no les compensa acudir a la venta. Sin embargo otros vendedores creen que es necesario que los puestos estén operativos la mayor parte de las jornadas para que la gente sepa que hay actividad, que acuda y que, por lo tanto, no se deje morir el Mercado.