El preacuerdo de la conserva desata la guerra sindical entre CIG y CC OO

Fuego cruzado de acusaciones entre la CIG y CC OO tras la firma del preacuerdo de la conserva del que los de Comisiones se desmarca por considerarlo un “atropelo” contra las trabajadoras. Una definición que choca de frente con la que defiende el sindicato nacionalista, cuya representante Rosa Abuín definía el preacuerdo como “o mellor da historia na negociación da conserva”. Representantes de los dos sindicatos comparecieron ayer para dar su versión de unas negociaciones y una firma que ahora deberán refrendar los trabajadores en asamblea.





Los dos puntos más controvertidos del preacuerdo son los que se refieren a la equiparación salarial de los grupos 5 y 6 y el referido al denominado Cuarto Turno para los sábados, domingos y festivos. Aquí es donde difieren los dos sindicatos.





La CIG defiende que en el preacuerdo se ha firmado la creación de una comisión técnica que iniciará el trabajo para eliminar la brecha salarial en el plazo que dure el convenio (cuatro años) y también que se encargará de revisar las categorías profesionales. “Porque é aí donde reside realmente a desigualdade.





Todos estamos dacordo no de que a igual traballo, igual salario”, matiza Abuín. Sin embargo CC OO considera que esa comisión “non é garantía de nada”, según Ricardo Álvarez. Explica que “nós pediamos que houbese unha comisión, pero con todas as garantías e coa mediación da Dirección Xeral de Traballo . Tal e como está firmado sabemos que isto nunca se vai levar a cabo”. Creen desde Comisiones que “acabar con esa fenda salarial era cuestión de vontade, de poñer prazos e que quedasen claros no convenio”.





No es el único punto de fricción que todavía sigue latente. Sobre el Cuarto Turno también gira la tensión. Rosa Abuín indicó a respecto de esto que “é un turno de sábados, domingos e festivos que non afecta á plantilla actual”. Según lo estipulado en el preacuerdo estos contratos de turno de fin de semana deberán ser del tipo “fijo parcial indefinido” y las retribuciones salariales de los que sean contratados para este turno corresponderán “al valor bruto y categoría profesional de la hora normal de la tabla salarial vigente más el plus del sábado de 35 euros y el de los domingos y festivos de 65 euros”. El personal de la plantilla tendrá prioridad, según el preacuerdo, para solicitar vacantes en este cuarto turno con un plus de 45 euros por realizado a mayores del ya estipulado.





Un punto que desde la CIG defienden la redacción porque “aparte deixa en mans do comité un número determinado de contratacións que teña que facer cada empresa” y que desde Comisións entienden que puede servir como “medida de presión para a plantilla para que acepten ir a traballar eses días”.





Las posturas están muy distanciadas y desde la CIG acusan a CC OO de no querer firmar ahora el preacuerdo para “poder utilizar o lema de ‘Pescando Dereitos’ nos actos do 8M. Pídolles que non utilicen ás traballadoras do sector e que se defenden algo que o defendan con coherencia”. Desde Comisións llamaron a los trabajadores de la conserva a no aceptar el preacuerdo en las asambleas y a responder en masa a la protesta prevista para hoy en Boiro y de la cual tanto la CIG y la UGT se desmarcan tras el preacuerdo. "Temos 30 días para que se ratifique este preacordo e nós imos seguir informando e seguindo a nosa folla de ruta porque isto é un atropelo", indican desde CC OO.