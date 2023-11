La preocupación de las cofradías: la bajada de la producción y los eólicos marinos

En el marco de la Federación Galega las cofradías de pescadores pidieron al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acciones a corto plazo por parte de la administración para luchar contra la bajada de la producción. Un fenómeno que se viene advirtiendo desde hace ya tiempo en diferentes puntos de la costa gallega y, en concreto, en la Ría de Arousa. Las cofradías reclaman que se lleven a cabo acciones que eviten el deterioro de sector y, por consiguiente, también la pérdida de puestos de trabajo. “Se necesitan estudios fidedignos e imparciais que afonden nos verdadeiros problemas das rías”.



Los eólicos marinos

Lo cierto es que el problema de la bajada de la producción no es la única cuestión que las cofradías trasladaron al máximo responsable de Mar. Representantes de los pósitos manifestaron su preocupación ante la posible instalación de parques eólicos marinos. Destacan que el sector no está en contra de las energías renovables, pero sí consideran que estas no pueden instalarse sin control y tampoco sin estudios previos serios y fiables. El presidente de la Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira, manifestó que “os tempos cambian e as confrarías cambian cos tempos e dende as nosas organizacións esiximos cambios á administración, cambios que van dende a actualización das normativas que nos atañen como a necesaria adecuación aos novos tempos”. También mostró su interés de colaboración con la Consellería do Mar. “Estamos aquí para o que necesite, como entidades colaboradoras coa administración temos demostrado qué sabemos facer e facémolo ben e queremos incidir en que defenderemos ao sector alí onde faga falta”. Resaltó a mayores que “temos o mellor equipo de profesionais traballando nas nosas entidades “ y apeló a la colaboración mutua entre la administración y los propios pósitos.