Los Presupuestos de la Xunta centran su apuesta en el saneamiento de la Ría de Arousa. La diferencia con respecto a otros años, en las que también aparecían partidas en este sentido, es que para el siguiente ejercicio ya sí que se contemplan inversiones que se acercan al coste real de las actuaciones a realizar.





Así, destaca la mejora del saneamiento y la depuración de Vilagarcía, para la que se destinan 7,5 millones de euros. Está aún lejos de los 33 millones que se prevé invertir en este sentido, pero va mucho más allá de los 1,6 con los que se dotó en el Presupuesto en vigor. Además, cabe recordar que se trata de actuaciones plurianuales. En A Illa, se contemplan 1,5 millones también en esta materia, única actuación que aparece en inversiones directas para esta localidad. Cambados, por su parte, tendrá una inversión de 1 millón en la mejora del sistema de saneamiento y de 1,1 en la del colector de Cabanelas, que comparte con Ribadumia, una partida que ya aparecía el año pasado y que ahora se duplica.





También en el documento en vigor aparecían partidas como la remodelación de Porto Meloxo, a la que se destinan 45.000 euros, o la ampliación de la lonja de O Grove, que suma cinco mil euros más a los que contaba para 2022 y se dota ya de 30.000. En Sanxenxo, en inversiones reales aparece una partida específica para el departamento de usuarios. Ya aparecía el año pasado, pero solamente dotada con 25.000 euros, mientras que este año asciende a 150.000. En cuanto a Vilanova, se destina una partida específica de 8.471 euros para la remodelación del contradique.





Ampliación del CIFP

Una de las grandes novedades es la ampliación del CIFP Bouza- Brey, de Vilagarcía, que cuenta con una partida de 200.000 euros para el próximo año y de 2,8 millones para 2024. En el ámbito educativo, también destaca la partida que se reserva para la ampliación del Aquis Celenis, que será de 200.000 euros en 2023 y de 3,5 millones al año siguiente..





En Ulla-Umia también se contemplan obras en el Concello de Pontecesures por 714.703 euros. En base a este mismo concepto, se destinan 1,3 millones a las actuaciones en la Casa Consistorial ribeirense. En este municipio de también se destinan 1,5 millones a la Variante, obra que ya aparecía el año pasado pero dotada con un millón menos; así como 13.790 euros para la mejora de la operatividad del Puerto de Aguiño y 468.904 para mejorar la movilidad y accesibilidad en el entorno del puerto de Palmeira. Los 149.756 para el nuevo sistema terciario de la EDAR en A Pobra y los 200.000 euros para las actuaciones en el Hospital, completan las inversiones en O Barbanza





Más actuaciones

Esto en lo que se refiere a las actuaciones que aparecen recogidas en los Presupuestos como “inversiones reais”, es decir, aquellas que cuentan con una partida específica.

Y es que el delegado de la Xunta, Luis López, anuncia para las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia una dotación de 35,5 millones de euros para 2023. En este sentido, el responsable autonómico incide en las actuaciones más importantes son las destinadas a materia sanitaria.





Se refiere a los 1,4 millones que anuncia para el nuevo centro de salud en Vilagarcía, en la antigua Comandancia; a los 250.000 para la redacción del proyecto del de Meis o a los 400.000 euros que asegura que contemplan las cuentas para mejoras en el centro de salud de Baltar. A todo esto se sumarían 408.000 euros para un nuevo TAC para el Hospital do Salnés.





López también incidió en los casi 15 millones de euros que se destinarán a saneamiento y depuración de aguas, beneficiando a concellos como Vilagarcía, A Illa, Cambados y Ribadumia, “malia tratarse dunha competencia municipal”; así como a otras relacionadas con la actividad portuaria, el medioambiente o el sector pesquero y marisquero.





“Móvemenos nunha cifra inicial de investimentos moi similar á do ano pasado, oscilando entre os 30 e os 40 millóns de euros, o que demostra que o noso compromiso co Salnés é algo firme, programado e coherente, que pretende ter continuidade no tempo e dar solucións de progreso de xeito sostido, sen atender a cuestións alleas ao benestar dos cidadáns e á mellora das infraestruturas e dos servizos públicos”, destacó Luis López.





Otras actuación importante que López anuncia como comprometida en los Presupuestos es la planta de transferencia de residuos de Vilanova, a la que se destinarían 10,3 millones de euros; además, los populares incluyen en el listado de actuaciones 69.000 euros para las redacciones de los PXOM de Vilagarcía y Catoira; 1 millón de euros para la urbanización del entorno de la Praza de Abastos de Sanxenxo o los casi tres millones para la creación del parque empresarial de Pontecesures. “A Xunta de Galicia é a administración que máis inviste, de longo, nestes doce concellos arousáns, xa que o punto de partida en investimentos sitúase en 35,5 millóns de euros, una contía recollida de xeito específico e nominativo, que xurde do noso compromiso con este territorio do norte da provincia e que vaise ampliar, con total seguridade, a través dos plans, convenios ou novos proxectos que xurdan”, recalcó Luis López.