PSOE y BNG aprueban una subida de la basura que “castiga a veciños e pemes”

Pocas sorpresas y mucha tensión en la sesión plenaria en la que el gobierno local del PSOE –con el apoyo de los dos concejales del BNG– sacó adelante su propuesta para las tasas e impuestos de 2025. Incluida la de la limpieza y recogida de basura, cuyo recibo sube para los vecinos y para el resto de contribuyentes, y que fue la que generó más controversia durante el debate. La portavoz del gobierno, Tania García, fue la encargada de defender la propuesta. “Levamos dende o ano 2015 sen subir as taxas salvo aquelas ás que nos obriga a lei”, insistió. Justificó la subida del recibo de la basura en “a normativa europea que nos obriga, dado que o custe do servizo non pode ser deficitario”. Recordó que se establecerán bonificaciones y apeló a la responsabilidad de toda la ciudadanía para “que isto funcione”.



El BNG apoyó sin fisuras todos los cambios en las tasas, pero fue en la de la basura en donde su portavoz, Xabier Rodríguez, se paró más en el debate. El nacionalista apuntó directamente a Sogama y a la Xunta como responsables deste “sablazo que condiciona a estabilidade orzamentaria dos concellos aos que non lles queda máis remedio que paliar o déficit”. El portavoz del Bloque incidió en que “este Concello está empezando a facer os deberes e vai polo camiño axeitado na separación do lixo orgánico, mentres que dende a Xunta xogan cos nosos cartos”.



Eso sí, el nacionalista reconoció “certos desaxustes” en determinados aspectos de la tasa, sobre todo teniendo en cuenta –y tal y como denunció estos días desde EU Juan Fajardo– que una vivienda turística va a pagar menos en el recibo de la basura que un hogar. Rodríguez dejó caer que presentará enmiendas para corregir esas cuestiones, aunque recordó que no hace mucho que su formación logró el apoyo del Pleno en una moción en la que el ejecutivo local se comprometió a fijar una tasa para los pisos para turistas “que entendemos que podería compensar ese desaxuste no pago do lixo”.



La postura del BNG no fue entendida ni en las filas del Partido Popular ni tampoco en las de Esquerda Unida. De hecho buena parte de su comparecencia la utilizaron sendas formaciones para acusar de “incoherencia” a los concejales a la vez que señalaban como “claro bipartito”.



En las filas conservadoras fue Juan Andrés Bayón el que puso los números sobre la mesa para denunciar que “en Vilagarcía non só se castiga aos veciños coas tasas, senón tamén aos autónomos e aos pequenos e medianos empresarios”. El conservador puso como ejemplo que una pequeña zapatería de la ciudad va a pasar de pagar por la recogida de basura de 203 euros a 372 euros al año. “Vai haber 1.361 autónomos ou pemes que van ver un aumento no seu recibo dun 25 %”. Reconoció que “as bonificacións teñen bo sentido, pero con 600 tarxetas para o colector marrón non podemos solucionar o problema de máis de 37.000 habitantes”, declaró.



Bayón acusó al gobierno local de “enganar aos veciños. Estamos nunha recaudación récord por parte do Concello por culpa da mala xestión deste goberno e polo nivel de endebedamento”.



Por su parte Juan Fajardo advirtió que “non é verdade o que se está dicindo. A norma o que di é que a aplicación da tasa debe ser progresiva e que se se aumenta nun lado pódese compensar noutros sitios, algo que non se está facendo, por exemplo no IBI”. Fajardo insistió en que “eu quero que este Concello recaude máis, pero ao que máis ten”. El izquierdista anunció la presentación de alegaciones contra cuestiones como la tasa de las viviendas turísticas y denunció que “ao mellor estamos malgastando diñeiro público en cousas que non nos fan falla e o que hai que facer é unha boa xestión dos recursos”.



Fue Lino Mouriño el encargado de defender el turno de réplica en el que ha sido su último Pleno como concejal de la Corporación. Aseguró que “a filosofía deste goberno é que os que máis ingreses aporten un pouco máis e nesa liña se vai seguir traballando”. Dejó la puerta abierta a que “poida haber algún axuste”, aunque no aclaró exactamente en qué puntos.



Como es habitual fue el alcalde el último en tomar la palabra antes de las votaciones. El regidor socialista volvió a apelar a la “normativa” para justificar la subida de la tasa de la basura y aprovechó para denunciar abiertamente que “os concellos estamos asumindo competencias impropias con importantes gastos, como é o SAF ou o prezo dos servizos. O gasto corrente está afogando aos concellos”.



Todos los grupos de la Corporación se pusieron de acuerdo en la tasa que se elimina para expedición de documentos, mientras que en otras que se modifican como la del Impuesto de Actividades Económicas hubo divergencias claras entre los grupos de izquierda y de derechas. Salió, en todo caso, adelante con el voto de PSOE y BNG.