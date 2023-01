El PSOE inicia la carrera a las municipales con el objetivo de hacerse con más alcaldías

Ampliar más alcaldías y batir un nuevo récord de votos en los comicios del próximo mes de mayo. Los socialistas iniciaron ayer su carrera hacia las municipales con optimismo y con la celebración de un Comité Provincial en el que se resaltó el “músculo dun partido que xa é primeira forza na provincia de Pontevedra e que en 2019 gañou non só as eleccións municipais, senón as dúas convocatorias das eleccións xerais”. El secretario xeral de la formación a nivel provincial, David Regades, afirmó que “imos bater o récord de votos e gobernaremos máis concellos”.



De hecho en O Salnés los socialistas gobiernan en Vilagarcía, O Grove y A Illa con mayoría absoluta. También tienen –a mayores– la Alcaldía de Meis en donde Marta Giráldez aspira a lograr la mayoría en los comicios de mayo. En Ulla-Umia los socialistas gobiernan en Cuntis, también en Caldas y en Catoira. En estos dos últimos en minoría. La idea del PSOE es ratificar en las próximas semanas a todos los candidatos que todavía quedan por conocerse.



David Regades apuntó que este 2023 va a ser el año “de dobre decepción para o PP na nosa provincia, porque van perder as municipais e –a finais de maio– as xerais”. Explican que “o PP e Rueda están preocupados e teñen motivos para estalo, porque o PSOE é unha forza gañadora en Pontevedra e sábeno”. Destacó que “somos a provincia máis socialista de Galicia e unha das máis socialista de España, 200.000 votos do medio millón que obtén o partido na comunidade son desta provincia”.



En el marco del Comité Provincial el secretario xeral de la formación mostró su preocupación por el estado de la sanidad en la provincia y acusó directamente a la Xunta de Galicia de deteriorarla hasta un punto de “non retorno”..