El PSOE promete citas en atención primaria, como muy tarde, en 48 horas

Responsables socialistas de la comarca de O Salnés, encabezados por el candidato Julio Torrado, estuvieron delante del ambulatorio de San Roque para denunciar la gestión de la Xunta de Galicia en materia sanitaria y también poner sobre la mesa las propuestas de la formación en este ámbito en caso de que lleguen al gobierno autonómico. “A sanidade está perdendo calidade e é culpa deste goberno”, explicó Torrado. Destacó que “estamos aquí para reivindicar melloras que necesitamos e que nós levaremos a cabo”. El vilagarciano hizo referencia a cuestiones pendientes como son los centros de salud de Meis y Vilagarcía u otros como “o do Grove, do que nada se sabe”. Habló específicamente del déficit en atención primaria y se comprometió en nombre de la formación que lidera José Ramón Gómez Besteiro, en que si el PSOE gobierna las citas en este ámbito se darán con un máximo de retraso de 48 horas. “Algo que, dende logo, non está acontecendo agora”.



En la comparecencia en San Roque también hablaron alcaldes como la primera edila de Meis, Marta Giráldez, que apuntó a que se localidad “foi unha das críticas en canto a falta de médicos” y pidió movilizarse tanto en la manifestación del domingo como el 18 “nas urnas”. El isleño Luis Arosa reclamó la cobertura de las vacantes que se viven en su centro de salud y el vilagarciano Alberto Varela hizo referencia a que “é evidente que cada vez é máis complicado obter unha cita rápida co médico de cabeceira ou cun pediatra” y censuró al PP local por “tentar ocultar esta realidade e defender sempre ao seu partido de Santiago”.