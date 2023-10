El PSOE provincial critica que Luis López tarde más de 100 días en reunirse con los alcaldes

El PSOE provincial critica que el presidente de la Diputación, Luis López, tarde más de 100 días en reunirse con los alcaldes. El conservador ha fijado para el próximo día 16 una reunión con los regidores para explicar el modelo de financiación que seguirá la Diputación durante el nuevo mandato. Los socialistas le exigirán en ese encuentro que se siga el mismo modelo que se venía aplicando en los últimos ocho años y que “todos os fondos se repartan cun modelo regrado a partir dunha fórmula matemática e que non volva o caixón de Louzán”.



Los socialistas están molestos por la tardanza del presidente conservador a la hora de reunirse con ellos y le recuerdan a López que “pasou da negativa a reunirse cos alcaldes a anunciar entrevistas institucionais, un por un, sen calendario claro e, finalmente, a fiar as explicacións á aprobación inicial do orzamento provincial do próximo ano”.



El PSOE recuerda que el Plan Concellos se repartía con una fórmula en función de la población, extensión y dispersión territorial y “primando especialmente aos de menos de 10.000 habitantes”. Exigen a Luis López que en la reunión fijada para el día 16 entre presidente y alcaldes no solo se anuncie el plan anual de financiación, sino que “todas as achegas a maiores por obras, servizos e emprego que se acheguen ao longo do mandato se canalicen a través de criterios regrados e non partidistas”.