El PSOE tilda de “ano perdido” el mandato de Luis López y lo acusa de “parálise e falta de transparencia”

El Partido Socialista no ha tardado mucho en realizar una valoración del primer año de mandato de Luis López al frente de la Diputación de Pontevedra. La formación señala que este ha sido “un ano en branco, un ano perdido e un ano de marcha atrás para a transformación da provincia”. La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, destaca que todos estos meses han sido de “parálise, descoñecemento, recortes ideolóxicos, falta de traballo, apagón da transparencia e unha inactividade que escandalizou ata ao personal da institución”.



Iglesias subrayó que el gobierno conservador “é á nada máis absoluta, só se dedicaron a cambiar de nove aos programas que xa existían. De feito a mellor proba do escaso traballo que fixo o PP este ano foi a pírrica presentación que ofreceron, e a resposta máis clara ao titular triunfalista de Luis López dun ano municipalista foi a escasa presenza dos concellos, incluso os do PP. Apenas dez alcaldes e alcaldesas acudiron, non enganan a ninguén”.



Los socialistas consideran “falta de elegancia” el hecho de que el presidente provincial “faga comparativas ridículas co anterior goberno sobre quen se reunía máis. Tiveron que estar horas e horas contando reunións, algo moi produtivo para a veciñanza desta provincia” –ironizou– “iso debe ser o que chaman tender pontes cando o que parece é que están voando pontes”.



Ana Laura Iglesias también hace referencia a que “outra boa proba da Deputación tricéfala do PP foi ver ás dúas vicepresidencias presentando o seu propio balance e deixando a Luis López como un verdadeiro home de palla. É inaudito”.



Los socialistas creen que la Diputación de Pontevedra les “queda grande” a los conservadores. Señalan que “nos primeiros seis meses dedicáronse ao que mellor saben: vexetar, meter a tixola ideolóxica nas áreas sociais, machadazos directos en áreas como igualdade ou memoria democrática, aplicar a censura, tentar frear escándalos que chegaron pronto como o do deputado da Guarda cobrando sobresoldos ou o caciqueo das entradas da selección feminina e, á vez, capear a crise coa espantada da vicepresidenta Fernández Tapias”. Añade que “xa no segundo semestre só funcionaron ao tran tran coa extraordinaria herdanza do goberno anterior: presumir como súas de todas as actuacións que fixo o goberno de Carmela Silva en proxectos, infraestruturas e investimentos e funcionar a golpe de denuncia do PSdeG recibindo ata a cinco alcaldes ao día, como fixo nas últimas semanas, para poder dicir que tiña recibido a todos cando tampouco é certo”.



El PSOE denuncia que el PP es también “o goberno das mentiras continuas e repetidas como fixeron co Plan +Provincia insistindo en que nunca houbo máis diñeiro para os concellos, a yenka de Santa Clara, ou dicindo que o anterior goberno deixou a caixa baleira falseando a situación da Deputación cando o propio interventor asinou un informe confirmando que o anterior goberno deixou máis de 200 millóns de euros e cando eles o que deixaron fai oito anos foi unha débeda de 40 millóns”. También habla de “deslealdade institucional” en el primer año de gobierno.