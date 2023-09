El PSOE vuelve a insistir en O Hórreo en el pago de las ayudas al libre marisqueo

Las ayudas a los afectados por el paro biológico del libre marisqueo y su tardanza a la hora de ser cobradas llegaron de nuevo al debate del Parlamento. El socialista Julio Torrado reclamó al ejecutivo gallego que resuelva inmediatamente las solicitudes de ayudas. Una propuesta que el PP rechazó con sus votos en contra. El diputado vilagarciano recalcó que la administración autonómica abrió la línea de ayudas cuatro meses después del paro biológico “e un mes antes das eleccións municipais, como se os afectados tivesen a posibilidade de esperar tanto tempo sen axudas económicas de ningún tipo”. Entiende el PSOE que la demora es “inxustificable”



La Consellería do Mar explicó en varias ocasiones que las tareas administrativas para conceder las ayudas están en marcha y que aquellos que cumplan los requisitos exigidos cobrarán lo comprometido. Al PSOE no le valen las explicaciones de la Xunta y entiende que el pago debe ser inmediato y, además, compensar las pérdidas económicas derivadas de la “inxustificada demora”.

Julio Torrado también denunció el “desapego da realidade” del gobierno gallego, que “pide non falar da problemática do marisqueo para evadir as solucións necesarias e non asumir o problema”. De hecho acusó a la Xunta de darle más valor a la “pelexa polo relato parlamentario que a produción marisqueira, algo que considera non debería ser así”.



Una campaña inminente



Lo cierto es que con el arranque de la campaña del libre marisqueo a la vuelta de la esquina todavía no se sabe cómno será su gestión después de que Rañeiros anunciase hace unos meses su disolución. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, explicó que se están realizando los muestreos para determinar cómo están las zonas y que habrá reuniones para que todo esté listo antes del 1 de noviembre.