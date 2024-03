Una queja por el SAF motiva una advertencia de la Valedora al Concello de Vilagarcía

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, advierte al Concello de Vilagarcía de que lo incluirá en el Informe Anual o Especial correspondiente si no da respuesta a una petición de información que ya realizó en noviembre de 2023.



Todo surge por la queja de un familiar de una usuaria de Axuda no Fogar, por el cobro de unas horas que aseguró que no se realizaron. La valedora se dirigió al Concello para recomendar “que se adopten estas medidas precisas para aumentar o servizo municipal de Axuda no Fogar ata cubrir toda as horas dos PIAs aprobadas, en especial as que corresponden ás persoas recoñecidas como grandes dependentes, que teñen preferencia legal; que se aclare o comprobado con ocasión da reclamación de hroas facturadas e non prestadas e, no seu caso se corrixa o que proceda; que se aclare o prezo que se cobrou polo servizo de libre concorrencia” y si fue acorde con lo previsto en la ordenanza, así como que se indique la causa por la que se suspendió.



La solicitud fue realizada a principios de noviembre del año pasado, con dos reiteraciones por parte del organismo autonómico el 11 de diciembre y el 15 de enero de este año. Por ello, hizo esta advertencia.