¿Quieres visitar Cortegada o Sálvora esta primavera? Así son las rutas guiadas

El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia ofrecerá esta primavera un total de 140 plazas para participar en rutas guiadas por los cuatro archipiélagos con el fin de dar a conocer entre los visitantes sus principales valores y singularidades en una época del año distinta al verano. Las visitas son gratuitas y se enmarcan dentro del programa “Descubrindo o Parque Nacional”.



Así pues ya está abierta la inscripción para las personas que quieran participar en alguna de las rutas ofertadas. Podrán anotarse hasta cuatro días antes de la fecha de la visita en las oficinas del Centro de Visitantes del Parque Nacional en Vigo o en su página web.

La temática de las rutas es muy diversa, desde el carácter histórico y botánico de la isla de Cortegada con su “O segredo dun bosque no medio do mar”, pasando por las rocas de Sálvora con sus “Esculturas e lendas” o por la toponimia de Ons con la ruta “Unha illa de nomes” o las Cíes con su propuesta de “Viaxe no tempo”. Todas con itinerario guiado.

Para Cortegada hay rutas los días 12 de marzo y el 7 y 26 de abril. Para Sálvora el 6, el 15 y el 23 de abril. Para Ons el 18 de marzo y para Cíes el 23 de este mismo mes.