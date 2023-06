Quintana: “Os nosos datos din que a maioría das bateas teñen as expectativas xa cubertas”

La Consellería do Mar todavía no ha tomado una determinación sobre si ampliará el plazo legal para la extracción de mejilla en la costa gallega. Así lo confirmó la responsable del departamento autonómico, Rosa Quintana, en una visita a la firma Profand de Vilagarcía. La titular de Mar recordó que están a la espera de que las asociaciones que pidieron la citada prórroga les remitan datos respecto a “cantas bateas ou cantas cordas” están todavía sin cría. Asegura Quintana que si se aportan datos por parte del sector bateeiro la prórroga “non vai ser o problema de que non se siga desenvolvendo o cultivo do mexillón en Galicia”. La conservadora asegura que los datos que se manejan desde la Consellería evidencian que “a maioría das bateas están cubertas” .

Desde el sector apuntan a que todavía hay cuerdas sin cría, y se muestran expectantes sobre cómo va a ser su comportamiento en esta campaña. “Normalmente tiñamos a semente nas cordas xa no mes de febreiro e desta volta foi en abril. Non sabemos como vai funcionar iso”, reconocen. Aseguran que todavía hay compañeros que están acudiendo a las rocas para lograr la mejilla e insisten en que esa forma natural es la “única” que garantiza la producción como siempre ha sido. Responden así de nuevo a la polémica surgida hace unos días entorno a las hatchery, una medida que la Consellería do Mar tiene sobre la mesa para que –en aquellos años en los que no haya suficiente mejilla en la costa– los bateeiros puedan obtenerla de forma artificial en una especie de criaderos. Algo que –en todo caso– desde la mayoría del sector bateeiro rechazan de forma tajante. Insisten, así pues, en la derogación del artículo 13 del decreto que regula la extracción.