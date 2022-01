Rañeiros cierra Os Lombos, O Bohído y Cabío por el desplome de precios

El marisqueo a flote no acudirá a faenar a las zonas de Os Lombos, Cabío y O Bohído hasta el día 24 de este mes. La asociación Rañeiros -encargada desde hace años de la gestión de estos bancos- ha adoptado esta decisión por los bajos precios que se están registrando en lonja y, también, para evitar esquilmar el producto en una zona ya de por sí muy castigada. Así lo explica el presidente de Rañeiros, Juan José Rial Millán, que indica que “é un peche acordado, como ten pasado en campañas anteriores, para non castigar moito estas zonas”. Eso sí, las denominadas “Outras zonas” seguirán abiertas durante este período.



Rial Millán indica que los precios que se están manejando en la lonja no son los esperados y que, debido sobre todo a que hay temporal en el mar, no está llegando a la rula la cantidad de producto propio de estas fechas. Además insiste en que “despois das datas de Reis o marisco véndese moitísimo menos”, de ahí que entiendan que es ahora una buena época para parar la extracción y dejar “descansar un pouco a zona”.





Juan José Rial Millán señala que después de estas fiestas navideñas siempre se detecta un descenso en la venta de marisco





De hecho la sensación de que hay poco producto -sobre todo en Os Lombos- es algo que vienen experimentando los mariscadores desde el inicio de la campaña hace ya unos meses. La principal preocupación está precisamente en la zona del río, teniendo en cuenta que hace años era la joya de la corona del libre marisqueo en Arousa. La falta de recurso en esa zona provocó en las últimas campañas que las embarcaciones optasen por O Bohído, lo que se teme que derive en que se esquilme también esa área pegada al puente de A Illa.



Así las cosas las tres principales zonas de libre marisqueo de Arousa no tendrán actividad a partir de mañana. No es la primera vez que se producen cierres de estas características desde que Rañeiros gestiona estos bancos marisqueros, tal y como recordó Juan José Rial Millán, con el objetivo de dar un descanso a la extracción.