Los rañeiros critican la tardanza en el cobro de la ayuda por el paro biológico

Dos meses llevan los rañeiros de Arousa esperando la resolución de las ayudas convocadas en su día por la Consellería do Mar para paliar las pérdidas económicas por el paro biológico decretado en zonas de libre marisqueo como Os Lombos, Cabío y O Bohído. Los mariscadores de a flote que presentaron la documentación requerida para poder optar a las ayudas todavía no han recibido respuesta por parte de la administración y, por lo tanto, no han cobrado ni un solo euro. Algo que ha despertado un importante malestar en el sector, que entiende que este procedimiento debería ser más ágil. Y es que es desde el mes de enero que el sector no acude a faenar a las zonas de libre marisqueo en las que –en esta campaña, pero también ya en las de los últimos años– se ha detectado una caída importante de la producción.



Desde la Consellería do Mar explican que las ayudas están en tramitación y que los técnicos están evaluando si las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en las bases señaladas en su día. Por lo tanto –y así lo manifiestan desde el departamento autonómico que preside Alfonso Villares– no hay fecha para saber en qué momento cobrarán los rañeiros.

De estas ayudas autonómicas se calculó en su día que podrían beneficiarse alrededor de 700 profesionales del sector. Eso sí, con unos requisitos que había que demostrar en el momento que se presentó la solicitud y la documentación exigida.



Requisitos



Haber trabajado al menos 120 días entre los años 2021 y 2022 es uno de los requisitos imprescindibles que los rañeiros deben cumplir para poder acceder a las ayudas. En la orden oficial publicada en abril en el Diario Oficial de Galicia se establece que la Xunta libera más de cuatro millones de euros para poder paliar las pérdidas de los armadores y mariscadores ante la caída de la productividad en los bancos de O Bohído, Os Lombos y Cabío. En el orden se estipula que la ayuda por paralización temporal podrá concederse por una duración máxima de seis meses por embarcación y tripulante. En este caso se dará por un período de cese que va desde el 1 de febrero hasta el 30 de este mes de abril, ambos incluidos.



El orden también expone cómo se calcularán las cuantías de las ayudas. En el caso de los armadores se garantiza un mínimo de 100 euros diarios y en el de trabajadores un máximo de 50 euros por cada día hábil de parada. El plazo para solicitar las ayudas terminó el 2 de junio y empezó a principios de mayo.