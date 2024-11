Raúl, de los Mozos de Arousa, sobre las Campanadas: "Yo me imaginaba que cuando se confirma algo, se cumplía. Pero dicen que la tele es así"

En el último programa de los Mozos en 'Reacción en Cadena' se vio claro que no solo se habían ganado el cariño del público, sino también del presentador, Ion Aramendi, que en la despedida era apenas capaz de articular palabras. "Fuimos los primeros sorprendidos de que se emocionara tanto. La relación no deja de ser la de concursante-presentador. Coincidíamos en plató y en maquillaje, pero tantas horas de grabación hace que haya confianza y cariño. Nos prestábamos a sus bromas de meterse con nuestras camisas y compartíamos cosas personales con él", recuerda Borjamina.

Precisamente con Aramendi iban a compartir las Campanadas de Telecinco, un capítulo que enseño a los Mozos de Arousa la parte menos amable de la televisión. "Pintan muy bonito esos cincuenta minutos de programa, pero hay otras cosas menos bonitas, como es el caso de lo que pasó con las Campanadas. No estoy acostumbrado a que te digan un día que las vas a dar y que, a los dos días y medio, te digan que no. Yo me imaginaba que cuando se confirma algo, y sobre todo un evento tan importante como las Campanadas, que se cumplía. Dicen que la tele es así", lamenta Raúl.

Los Mozos explican que los contactos fueron durante meses y que la llamada en la que se llegó a un acuerdo "telefónico" se produjo ya después de que perdieran en el concurso. "Hay negociaciones de varios meses, perdemos y se cierra el acuerdo. A la semana siguiente de perder. O sea que ese no es el motivo, si no no cerraríamos el acuerdo", apunta Borja.

Declaraciones que dan pocas horas de conocer que donde sí darán las Campanadas será en casa. En la Festa das Uvas de Vilagarcía en la que, como Arousa Moza, llevan años colaborando. No desvelan sus looks, sobre todo porque apenas les dio tiempo a masticarlo, pero Bruno ya avisa de que no bailará. "Ahora solo en la intimidad", bromea el joven.