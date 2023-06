Ravella adjudica el estudio para mejorar la seguridad en Veiga do Mar

El Concello de Vilagarcía adjudica el estudio para mejorar la seguridad vial en Veiga do Mar, una demanda histórica de los vecinos de Vilaxoán, que se quejan de la falta de aceras y de los peligros que corren en la vía, situada al final de O Preguntoiro.



Será Grupo de Estudios y Alternativas 21 S.L., la firma que también es la encargada de realizar el Plan de Mobilidad, la que lleve a cabo este contrato, que tiene un periodo de duración de cuatro meses La Xunta de Goberno Local, en la sesión que tuvo lugar el 30 de mayo, adoptó este acuerdo y la adjudicación se encuentra ya publicada en la Plataforma de Contratos del Estado y el presupuesto es de 16.490 (IVA incluido).



Los vecinos de Vilaxoán llevan tiempo reivindicando una solución para esta vía, que carece de aceras y por la que pasa tráfico pesado. De hecho, incluso fue motivo de movilizaciones, como un corte de tráfico. En la propia resolución de Alcaldía, el gobierno local reconoce el problema que se da en esta calle, de la que señalan que “da acceso a dúas fábricas que manipulan e procesan mariscos” y que la exportación de dichos productos “realizase mediante camións”, siendo Veiga do Mar “o camiño máis directo para conectar coa PO-549”. Al mismo tiempo, el vial “da acceso a catro rúas perpendiculares de uso residencial” así como a varios bloques de viviendas. “Por estos motivos, hai bastante tránsito peonil polá Rúa Veiga do Mar”, no estando considerado seguro dicho tráfico tanto por la presencia de vehículos pesados como por no haber aceras.

Muy demandada

Esta es una de las principales preocupaciones de la Asociación de Veciños de Vilaxoán, que trabaja por mejorar la seguridad vial en toda la parroquia. De hecho, ya lo llevaron a Pleno en varias ocasiones. Ahora, será la firma Grupo de Estudios y Alternativas 21 la encargada de buscar una solución y mejorar la seguridad y la accesibilidad en esta zona. Se trata de la misma empresa que está elaborando el Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Vilagarcía.



El documento debería estar listo ya en diciembre, según los plazos marcados en el proceso de licitación. Los trabajos de reuniones con colectivos comenzaron, precisamente, hace un año. Desde Ravella, apelan al periodo entre elecciones para explicar la falta de noticias al respecto.