Ravella creará parking para residentes y cambiará la hora de carga y descarga

El Concello de Vilagarcía prevé que en este mandato pueda aprobarse la totalmente reformada ordenanza de circulación que –entre otras cuestiones – regulará el uso de los patinetes eléctricos y definirá cómo y por dónde podrán transitar. Así lo señaló ayer el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, indicando que la modificación puntual de la norma que se lleva esta semana a Pleno (y que afecta directamente al uso de remolques o sillines en bicicletas para el transporte de cargas o de niños y mascotas) no es más que el principio. De hecho la fisionomía de Vilagarcía ha cambiado mucho en los últimos años, de ahí que sea necesario adaptar la normativa a los usos que ahora se le dan as las calles y vías públicas. El nuevo texto –sobre el que los técnicos ya están trabajando– prevé introducir el concepto de zonas de aparcamiento para residentes en puntos concretos de la ciudad para que sean los habitantes de estas calles los que tengan prioridad a la hora de aparcar. Será en aquellas zonas –todavía por definir– en la que no hay plazas de garaje o en donde los aparcamientos disuasorios quedan lejos.





El nuevo texto sobre el que se está trabajando –según explicó el regidor socialista– también modificará los horarios de carga y descarga que afectan tanto a comercios como a hostelería. “É algo que nos levan pedindo anos e que temos que ter en conta”, matizó Varela.





El aumento significativo de zonas peatonales (y las que todavía están pendientes de ejecución como son Conde Vallellano y Arzobispo Lago), así como la creación de la red de ciclovías o aparcamientos disuasorios en diferentes puntos hacen necesario una revisión del texto.





Además muchos ciudadanos llevan tiempo pidiendo una norma específica en la ordenanza municipal para los patinetes eléctricos, que han proliferado enormemente en la capital arousana en los últimos años provocando conflictos sobre todo en las zonas peatonales.





El primer paso para ir “modernizando” la ordenanza se dará este mismo jueves adaptando el uso de las bicicletas a la nueva realidad y atendiendo a una petición realizada por el colectivo “Arousa en bici”. l