Ravella culpa a la Xunta de que el albergue no cuente todavía con conexión eléctrica

El Concello de Vilagarcía ha abierto un nuevo melón respecto al albergue de Carril. La administración local señala que las instalaciones no cuentan con suministro eléctrico porque es la Consellería de Infraestruturas la que debe autorizar el enganche a la corriente trifásica que discurre por orillamar. Sin ese suministro el albergue no puede cumplir uno de los puntos que figuran en el informe de deficiencias que los técnicos de la administración autonómica remitieron en su día al Concello. Según la administración local fue en julio de 2022 cuando se hizo el trámite de solicitud para realizar la conexión eléctrica y que, desde aquel entonces, no ha habido respuesta al respecto. “Naturgy non pode nin dar de alta o suministro nin, loxicamente, certificar as instalacións para emitir o correspondente boletín e tampouco o Concello pode resolver unha deficiencia da que é responsable quen lla imputa”, señalan desde Ravella.

Ravella replica al informe de la Xunta en varias cuestiones, entre ellas la que se refiere al mobiliario



En todo caso la administración local asegura que ya remitió a Turismo de Galicia el informe que constata que se solventaron las deficiencias detectadas en el edificio. Eso sí, con matices. El informe de la Xunta establece como problema el hecho de que el albergue no cuente con mobiliario. En ese sentido el Concello responde que “o acordo era que a administración local facía o edificio e, unha vez rematado, a Xunta asumía o coste do mobiliario”.



No es el único “pero” que pone el Concello a las exigencias de la administración autonómica. En lo referente a la “falta de urbanización dos espazos exteriores” a la que apuntaban los técnicos de la Xunta el Concello responde que las zanjas que existían cuando se produjo la visita ya no están y que “o resto da grande parcela na que se atopa o albergue debe ser tratado como zona verde, tal e como se atopa, debido á súa pertenza á área de protección dun castro”.

Los problemas de humedades ya han sido resueltos, según el Concello, por la empresa adjudicataria



En lo que respecta a las humedades que se detectaron en el inmueble la administración local asegura que estas ya fueron reparadas por la empresa adjudicataria con mejoras en la impermeabilización del edificio. Además exponen que este mismo mes de enero se hizo una visita de verificación y que se acordó hacer nuevas pruebas de estanquedad que permitieron detectar algún problema puntual que se solventará en breve.



Otras de las cuestiones a las que hace referencia la Xunta es al aspecto de “inacabado” del edificio, lo que creen que puede ser un “problema en canto a limpeza e hixiene”. En este sentido el Concello hace referencia a informe de arquitecto en el que se argumenta este diseño en concreto. Ravella también replica respecto de otras cuestiones como la falta de timbre de emergencia en los aseos –que considera que deben incluirse en el mobiliario– o la luz de emergencia de las escaleras alegando que estas no se utilizan en una evacuación.