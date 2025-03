Ravella deberá aportar 6 millones para la EDAR y no podrán ser fondos europeos

Seis millones de euros es la cantidad que –a priori– deberá aportar el Concello de Vilagarcía para que la ampliación de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Ferrazo sea una realidad. Así lo señaló el alcalde, Alberto Varela, después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciase en su última visita a la ciudad que la obra va a ser cofinanciada entre las dos administraciones. “Dende o ano 2020 lévase falando da necesidade de ampliar a depuradora e dando cifras por parte de Augas de Galicia, unha delas en abril do ano 2023 antes da campaña electoral. E en cambio nunca se nos dixo que tiñamos que aportar nada dende o Concello ata novembro do 2024”, indica Varela. Cree el regidor socialista que “o que pasa é que quedaba mellor dicir ante a veciñanza que ía pagar todo a Xunta”.



La última cifra que aportó la Consellería de Medio Ambiente sobre el coste total de la actuación – y que se ha ido incrementando con el paso de los años– es la de 31 millones de euros. De ellos 25 serán aportados por la administración autonómica, mientras que los restantes le corresponderían a las arcas municipales. La cuestión es que – tal y como ya anunció en su día– la Xunta recurrirá para financiar su parte a los fondos europeos Feder. De esta forma podrá financiar hasta el 60% de lo que le corresponde. Eso sí, este movimiento limita al Concello e impide que desde Ravella puedan intentar financiar su parte con convocatorias de fondos procedentes de Europa.

La actuación a día de hoy asciende a 31 millones de euros y está fijado un plan de pago plurianual



Varela manifiesta que, pese a lo que él considera cambio de criterio por parte de la Xunta, el Concello pondrá su parte. Para ello están estudiando “diferentes fórmulas” para poder hacer frente a lo que es un pago plurianual. Así figura en el convenio que la Consellería de Medio Ambiente le puso sobre la mesa y que divide las aportaciones de una y otra administración hasta el año 2029.



El regidor socialista lamentó que, pese a que ahora se le pide dinero al Concello para la obra, este no participó en la redacción del anteproyecto y no se le pidió opinión al respecto del mismo en ningún momento.



“O que está claro é que Vilagarcía vai poñer a súa parte, porque o que non podemos é non ter esa ampliación da EDAR, que sempre consideramos moi necesaria”, declara.



El primer edil insiste en que la Xunta no está ejecutando en Vilagarcía nada que a la ciudad no le corresponda. Recuerda que por el canon del agua Augas de Galicia recauda solo en la ciudad en torno a los 700.000 euros. “Estes van a un peto común e é esa entidade a que os reparte segundo as necesidades de cada concello”, indica. Unos fondos que sirven, por ejemplo, para ejecutar las obras de ejecución de tanque de tormentas en el entorno del río de O Con, tanto en Fexdega como en cerca de la Praza de Abastos y Valle-Inclán.