Ravella desvela que los 17 aparcamientos de la plaza de Matosinhos se conservarán

La concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, anunció ayer en el pleno que las 17 plazas de aparcamiento que hay justo al lado del centro de formación de Matosinhos no se eliminarán en la ejecución del proyecto de “Camiños seguros” sobre el que tantos ríos de tinta se han escrito en las últimas semanas. Un dato que no había trascendido hasta el momento, dado que en el proyecto inicial sí aparecía esta zona libre de coches y nunca hasta ahora el ejecutivo local había desmentido a la oposición en este punto concreto. Ahora la edila socialista expone que la idea fue “desestimada por este goberno” y que pese a que el proyecto que se subió a la plataforma de contratación contemplaba la supresión de esas 17 plazas de aparcamiento, finalmente se conservarán. La concejala intervino a petición del Partido Popular y para dar contestación a una amplia batería de preguntas sobre seguridad vial y aparcamientos no solo en Matosinhos, sino también en el entorno de los colegios Arealonga y A Lomba y en Fontecarmoa.





Así pues –y tal y como expuso la edila– el gobierno insiste en que en la zona solo se perderán entre 25 y 30 plazas de estacionamiento y que la eliminación de las mismas responderá a “garantir a seguridade das persoas, para mellorar a accesibilidade aos centros educativos e para facilitar os desprazamentos tanto a pé como en bicicleta”.





Sobre la convivencia de los “Camiños seguros” con las ciclovías y con los espacios para aparcar Paola María expuso que la introducción de un carril bidireccional en la Rúa Xunqueira permitirá igualmente el aparcamiento en línea como hasta el momento y que en la calle Fontecarmoa (donde no hay plazas oficiales marcadas) se delimitarán un total de dos. La concejala socialista se defendió de las acusaciones de eliminación “progresiva” de aparcamientos de la oposición alegando que “nunca Vilagarcía tivo tantas prazas de aparcamento como con este goberno. Os que se perden nun lado gáñanse, con diferente, noutro”.





La edila socialista también se defendió de las preguntas conservadores señalando que a principios de este mes se reunió con los vecinos de la zona afectada por los Camiños Seguros para “falar do proxecto e resolver dúbidas” recalcando que, en todo caso, “os proxectos son para toda a vila, para os case 38.000 habitantes que conformamos Vilagarcía, non soamente para os residentes dun barrio, se chame como se chame e estea donde estea”.





En el turno de réplica la portavoz del PP, Ana Granja, recordó que “los motivos que nos llevarona pedir esta comparecencia fueron los de conocer la verdad” mostrándose sorprendida por los supuestos cambios que hay sobre el proyecto inicial en cuanto a los aparcamientos e insistiendo en que “nosotros estamos a favor de los Camiños Seguros, pero consideramos que las cosas deben hacerse de forma ordenada y con un consenso”. Una idea que también manifestaron el resto de portavoces como Juan Fajardo –de En Común– que se refirió al proyecto como “unha boa idea, pero unha nefasta execución”, mientras que desde Podemos, María de la O Fernández, reclamó la extensión de esos proyectos de seguridad al resto de centros educativos de la localidad.





En su intervención final Paola María Mochales se remontó a la gestión del Partido Popular cuando era gobierno en materia de movilidad y “cidades amigas da infancia” y defendió que “hoxe a sustentabilidade e a creación de entornos seguros para a infancia en particular e a comunidade en xeral non é unha opción”.





Alberto Varela: “Cremos que quitarlle o nome de Miguel Ángel González ao instituto é un erro que pode rectificarse”





Pocas veces en el Pleno de Vilagarcía se ponen de acuerdo partidos de izquierdas y de derechas. Ayer ocurrió en el marco del debate existente sobre si el instituto de Carril debe recuperar el nombre del que fuera su director, Miguel Ángel González Estévez, después de que los órganos educativos del centro carrilexo optasen por mudarlo. Antes del debate intervino ante la Corporación –en representación de diferentes colectivos y personalidades de Carril– Lisset Reirís. Fue ella la que hizo un repaso de la trayectoria humana y profesional de Miguel Ángel González y la que indicó que hay un sentir popular en Carril para que el nombre del instituto siga siendo el mismo de su exdocente y director. Fue Juan Fajardo –portavoz de En Común y el primero en presentar su moción sobre el tema– el que incluso se emocionaba cuando recordaba a “unha persoa que dignifica ao instituto e tamén a Vilagarcía” planteando que el actual y vigente nombre pueda convivir a la perfección con el de Miguel Ángel González. Un apunte que aceptaron también los conservadores del Partido Popular, que habían expuesto en su moción que se recuperase el nombre, pero que aceptaron que los dos puedan convivir sin ningún tipo de problema. “Me parece que a Miguel Ángel González le están sobrando méritos y le están faltando honores”. Algo sobre lo que Juan Fajardo, que se reconoció “nas antípodas políticas de Miguel Ángel” expuso que “non é normal que se retiren nomes a persoas que non son membros dunha ditadura ou cousas semellantes”. La postura del gobierno local –verbalizada a través del concejal de Educación Miro Serén– fue coincidente con la de En Común y PP. “Era un verdadeiro humanista, un neorenacentista, fixo moito polo instituto e por Vilagarcía” e indicó que lo ideal sería trabajar juntos para revertir la situación y que el instituto también llevase el nombre de Miguel Ángel González. Desde Podemos y desde el BNG sus portavoces anunciaron su abstención al entender que la decisión adoptada por el Consello Escolar foi “totalmente democrática” y sobre la que “non nos atrevemos a posicionarnos”. El alcalde, Alberto Varela, fue el último en tomar la palabra en el debate conjunto sobre estas dos mociones. Señaló que “eu non o coñecín, pero non hai máis que ver como se fala del para darse conta do legado que deixou”. Insistió en que “consideramos que o cambio de nome foi un erro que pensamos que se pode rectificar”. De ahí que ahora la decisión se trasladará a los órganos educativos competentes.