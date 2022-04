Ravella garantiza que el Mufevi continuará en la antigua estación

El Concello acusa al portavoz de Esquerda Unida- Vilagarcía en Común, Juan Fajardo, de “oir campanas y no saber dónde” y garantiza que el Museo do Ferrocarril continuará en la misma ubicación, es decir, en la antigua estación de tren.





Niegan así que la concesión ya haya caducado y aportan el protocolo por el que se señala que el Concello mantiene el uso del edificio hasta el 30 de abril de 2023. “Unha vez máis, o señor Fajardo oe campás sen saber onde e todo lle vale. O mesmo fixo antes cos trens que conectan Vilagarcía con Madrid ou as obras de Alexandre Bóveda. Se, como nas anteriores ocasións, se preocupara de preguntar aos técnicos municipais ou consultar a documentación, xa que os políticos tampouco lle valen, sabería cal é a situación actual da concesión”, aseguran desde el ejecutivo socialista.





Ravella incide en que la concesión sobre el Museo do Ferrocarril se renueva con periodicidad, según lo que marca la Ley de contratos en vigor. La última renovación fue en mayo de 2021 y tiene una vigencia de dos años.





Fuentes municipales señalan, además, que Adif está de acuerdo en hacer los periodos de concesión más largos.





A este sentido, desde el organismo estatal se limitan a señalar que “el inmueble mencionado tiene un contrato de arrendamiento vigente hasta el 30 de abril de 2023” y que “no hay previsiones de recuperar el edificio anticipadamente por parte de Adif”.





Una partida presupuestaria

En cuanto a las acusaciones de “desidia” por parte de Fajardo, desde el gobierno le devuelven la pelota y lo acusan de no preguntar “para non esmagar un bo titular”. Señalan a este respecto que las inversiones del Presupuesto para 2022 hay una partida de 50.000 euros para el Mufevi. No se puede aplicar, eso sí, hasta que el documento supere el periodo de exposición pública. De hecho, desde el Concello señalan que en el Pleno del jueves será rechazada la única alegación al Presupuesto y que, justo el próximo lunes, la Xunta de Goberno Local aprobará el proyecto de rehabilitación do museo, “sobre o que vén traballando dende hai meses o concelleiro de Turismo, Álvaro Carou, con algunhas das empresas máis importantes do eido cultural de Galicia”. El ejecutivo presume de credibilidad ante Fajardo, al que acusan de fabricar “fakes” para la opinión pública.