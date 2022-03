Ravella mejora el firme en cinco pistas rurales de Cornazo, Guillán y Zamar

De Cornazo a Guillán pasando por Rubiáns. El gobierno local de Vilagarcía invertirá un total de 242.192 euros en mejorar cinco caminos del rural vilagarciano. El alcalde, Alberto Varela, y el edil Lino Mouriño dieron a conocer la inversión en la Rúa do Souto, en Cornazo. Es este uno de los puntos en los que se mejorará el firme y se ampliarán ciertos tramos para la recogida de pluviales. En el caso concreto de la Rúa do Souto se actuará en una longitud de 775 metros, siendo este uno de los viales señalados por los vecinos como “prioritario” a la hora de poder ser arreglado. Así lo explicó Alberto Varela, que indicó que “escoitamos ás asociacións que nos indican cales son as necesidades máis grandes que hai”.





Además de en Rúa do Souto el Plan de Asfaltado de Camiños Municipais 2022 también llegará a Zamar. En concreto al Camiño Novo con sus 185 metros de longitud un más de mil de superficie. A mayores también se procederá a mejorar el asfaltado y las conexiones en la Rúa García Hermo, de Guillán, que tiene 927 metros de longitud y en la travesía que lleva el mismo nombre y que se encuentra en el mismo entorno con 92 metros de longitud. También en Guillán se llegará a la Rúa Ardinso y a sus 94 metros de longitud. En total, como así explicaron los responsables municipales, se actuará en 15.054 metros cuadrados de viales rurales que son importantes para las conexiones de las viviendas de las parroquias. “Son camiños bastante urbanos, dado que por eles circulan moitos vehículos”, destacó Lino Mouriño. Fue él el que explicó que “é por iso que non só basta con facer un asfaltado e xa está, senón que como hai arquetas e garaxes á mesma altura hai que proceder ao fresado do firme para logo colocar outro novo o que leva máis tempo e implica tarefas moito máis laboriosas”.





Los caminos en los que se actuará presentan un firme muy deteriorado, dado al uso continuo del mismo. De hecho también hay baches y agujeros. En algunos de los puntos en los que se actuará el Concello contempla la colocación de bandas reductoras de la velocidad.





Lino Mouriño explicó que las actuaciones previstas serán financiadas con cargo al Plan Concellos de la Diputación. “Primeiro temos que mandar o listado e que nos aproben os fondos”, matizó. De ahí que todavía no haya fecha exacta para la licitación, adjudicación e inicio de las obras.