Ravella tilda de “cinismo” las críticas del PP sobre el estado de las instalaciones deportivas

El gobierno local de Vilagarcía tilda de “cinismo” las críticas del PP sobre el estado de las instalaciones deportivas de la ciudad. “Chama a atención que quen reclama investimentos logo, cando chega a hora da verdade, non vota a favor”, señalan desde el Concello. El ejecutivo hace referencia a la aprobación de los remanentes del Presupuesto de 2022 con los que, en la lista de inversiones, aparecían el vallado de las pistas deportivas de Carril y Trabanca Badiña, la pista de fútbol sala en A Gaviota, la reparación del campo de fútbol de Bamio o la renovación de los corredores de salto en el estadio de atletismo entre otras. “Todo isto non contou co apoio do Partido Popular, o mesmo que agora se queixa de que non se fagan as obras”, indican desde el Concello.



Ante esto desde el gobierno recuerdan a los conservadores que en abril de 2023 el alcalde pidió formalmente a la Secretaría Xeral para o Deporte colaboración para el arreglo del campo de fútbol de A Lomba y que, a día de hoy, no recibió respuesta. Además desde la administración local critican que, pese a que la Xunta tiene las principales competencias en el área, es el Concello el que más invierte con diferente tanto en instalaciones como en la promoción de deportistas locales