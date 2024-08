Rebelión vecinal en Vilaxoán contra el cambio de una parada de bus “de toda a vida”

La amenaza de modificación de una parada de autobús en la zona de Veiga do Mar en Vilaxoán ha provocado un auténtico revuelo vecinal. Decenas de personas se concentraron ayer para manifestar públicamente su oposición a un cambio de una parada que “leva aquí toda a vida”, como muchos concentrados apuntaban. “E cando digo toda a vida falo de máis de 50 anos”, explica una vecina. Los afectados señalan que la propuesta de cambio viene dada tan solo porque “moléstalle a un particular”, pero entienden que “baixo ningún concepto se vai quitar unha parada que dá servizo para favorecer só a unha persoa”.



La concentración empezó calmada, pero la tensión aumentó cuando apareció el presidente de la asociación de vecinos, al que los afectados acusan de estar a favor de retirar la parada de ese punto de Veiga do Mar.























En lo que insisten los vecinos es en que el autobús no interrumpe “nada” en esa zona, dado que “como moito para 3 minutos” y que además no supone ningún peligro para la seguridad vial porque no se produjo ningún accidente ni incidente en esa zona nunca.



Lamentan que no sea la primera vez que se intente cambiar la parada. “Xa o intentaron hai por aí 9 ou 10 anos”, señalan.



Los afectados aseguran que van a seguir presionando para que la parada continúe en su sitio porque consideran que es un servicio fundamental que “favorece a moitos veciños”. Entienden que la protesta debe servir además para que la administración competente compruebe que hay una oposición clara a ese polémico traslado.