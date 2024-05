Los recursos contra la violencia machista se intensifican tras aumentar las víctimas un 25 % en Arousa

De los últimos casos de asesinatos machistas que se dieron en Arousa no figuraba en ningún registro denuncia previa por parte de la mujer hacia su agresor. Hacer entender a la víctima que lo es y explicarle los recursos con los que cuenta después de denunciar para poder seguir adelante con su vida, así como prevenir este tipo de conductas son algunos de los retos a los que –desde el CIM–se enfrentan cada día. Eso unido a una labor pedagógica clave y esencial en los centros. Julia Barbosa es la directora del Centro de Información á Muller de Vilagarcía | GONZALO SALGADO ¿Cuáles son los mayores miedos que tienen las mujeres víctimas de violencia machista a la hora de atreverse a denunciar?

Muchas tienen miedo a dar el paso, a lo que vendrá después, a ponerse en el foco. De ahí que nosotras intentemos estar ahí para que tomen las decisiones que más las van a ayudar. A algunas a poner la denuncia y a otras, dependiendo de la situación, a no ponerla o a hacerlo, pero todavía no.



¿Llegan casos al CIM de mujeres que son claras víctimas de violencia de género y que no se perciben como tal?

Cada vez las mujeres son más conscientes de que son víctimas. Hace años eso quedaba circunscrito únicamente a que les pegaran. Se era mucho menos consciente de otras formas de violencia como son el acoso, el control, el menosprecio o la humillación. O incluso los abusos sexuales dentro del matrimonio. Aún así parece que todavía hay que hacer mucha pedagogía, a juzgar por las terribles cifras que vemos año tras año.

Desde el CIM nosotras nos centramos en dos pilares. Por un lado el de la intervención con mujeres y por el otro el tema de prevención y educación. Trabajamos con los centros educativos desde hace muchos años y tenemos un contacto permanente con ellos. Este año se está trabajando en el concepto de nuevas masculinidades, tratando de analizar como también el ser hombre es una construcción social. Queremos que entiendan que hay otras maneras de construir la masculinidad que no tienen que asociarse con actitudes dominantes y de control sobre las mujeres.

En ese contacto directo con los centros educativos. ¿Se detecta un incremento de los casos de violencia machista entre los jóvenes?

Pues sí se detectan episodios crecientes relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Comportamientos que tienen que ver con el acoso, o incluso el acoso sexual. Creo que se es muy poco consciente de las consecuencias que puede conllevar a nivel psicológico que se propaguen algún tipo de imágenes de carácter sexual con jóvenes implicados. ¿Afecta el consumo de porno en estos comportamientos?

Es innegable que ese contenido insensibiliza. Hace que luego lo real parezca menos real. Digamos que exteriorizan comportamientos que no son de recibo en una relación. Consumen porno muy violento, con humillaciones, en donde las agresiones a mujeres son habituales y acaban acostumbrándose. Después lo que les produce excitación es cada vez lo más violento y eso es terrible para su desarrollo y para las mujeres que caen en sus manos.