El relevo generacional, talón de Aquiles del marisqueo

La ausencia de un relevo generacional pone en riesgo la viabilidad futura del sector marisquero en las Rías Baixas. Esta es una de las premisas que se extraen de un estudio realizado por personal investigador de las tres universidades gallegas (USC, UDC y UVigo) en colaboración con varias cofradías –entre ellas la de Cambados y también la de Redondela y la Lonxa de Campelo– y en el que se entrevistaron a cerca de 250 personas que se dedican al marisqueo, el 92 % de ellas mujeres. La falta de nuevas generaciones que quieran dedicarse al mar provoca que no estén asegurados no solo los beneficios económicos del oficio, sino también el trabajo y la presencia de las generaciones más jóvenes en las comunidades costeras. Además –exponen en el estudio liderado por el profesor Sebastián Villasande– esas nuevas incorporaciones facilitarían “reter o coñecemento tradicional e a memoria socio-ecolóxica de prácticas asociadas, experiencia e valores culturais”. El trabajo de las tres universidades ayuda a cubrir el vacío que existía en cuanto a las consecuencias socioeconómicas de cambios a nivel global que se están dando en el sector. Y es que la falta de relevo generacional no es el único reto al que debe enfrentarse el marisqueo, aunque en la investigación se recomienda que las administraciones otorguen incentivos económicos para incorporar a gente joven a un oficio que considera todavía muy vivo. Creen los investigadores que –de no hacerse así– la situación “pode afectar á produtividade económica do sector e levar á sobreexplotación e perda de recursos, con consecuencias posiblemente graves para as familias”.



En todo caso el estudio que se realizó en profundidad también apunta a los efectos que sobre el marisqueo tienen otras cuestiones como el cambio climático. Los investigadores hacen una proyección de futuro e indican que “os efectos do cambio climático manifestaranse, segundo as estimacións científicas, en vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas ou precipitacións extremas que modificarán a salinidade das augas das rías”, entre ellas las de la Ría de Arousa donde se centralizó parte del estudio. Algo que –según las conclusiones extraídas– afectará en el reclutamiento de las especies y que complicará la obtención de marisco de talla comercial. La investigación asegura que el sector ya se ha ido adaptado poco a poco a estos cambios dados por la naturaleza con la cosecha de especies de alto valor comercial y de mayor abundancia en los bancos marisqueros. Sin embargo recomiendan que se fomente más el concepto de agrupaciones dentro de las cofradías y también la conciencia entre las trabajadoras del mar de lo que va a implicar el cambio climático en su futuro. Apostar –por lo tanto– por especies de alto valor comercial y de las que haya una mayor abundancia.